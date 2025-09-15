Fenerbahçe - Trabzonspor maçı YAZAR YORUMLARI

"FENERBAHÇE ADETA 4-2-2-2 OYNADI"

Uğur Meleke: Doğrusunu söylemek gerekirse, Tedesco ismini ilk duyduğumdan beri tereddütle yaklaştım. Ali Koç bir ara Spalletti ile mesafe kaydettiklerini ancak İtalyan Hoca'nın daha sonra vazgeçtiğini söylemişti. Ben olsam yemez-içmez, Spalletti'nin kapısında yatar, kurt hocayı ikna etmeye çalışırdım! Postecoglou da tam bir büyük takım hocası ama Forest seçeneği doğunca onun Türkiye'ye gelme ihtimali haliyle zayıflamıştır. Tedesco benim için daha önce adı geçen Spalletti veya Postecoglou'nun bayağı gerisinde.

Dün tabii ki Fenerbahçe-Trabzon maçını biraz da Domenico Tedesco'nun burada neler yapmayı hedeflediğini anlamak için seyrettik. 70 dakikası 11'e 10 oynanan bir maçın taktik analizini yapmak zor. Ancak eldeki kısıtlı veriyle Tedesco'nun dün neleri farklı yaptığını açıklamaya çalışayım: