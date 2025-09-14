Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 21:56 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:11
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "3 PUANDAN FAZLASINI KAZANDIK"

        Oyunu değerlendirme attığımız golün iptaline kadar, ondan sonrasını değerlendirmeye gerek yok. 5. hafta yarışın dışına itildik. 3 puan kaybettik ama 3 puandan fazlasını kazandık. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı. İlk defa karşılaştığımız şey değil.

        "ÜLKEDE FUTBOL OYNANMIYOR"

        Bu benim ve ekibimle alakalı değil. Ülkede futbol oynanmıyor, kaos var. Fenerbahçe-Galatasaray... Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor! Bize zaten hiç müsaade edilmiyor.

        "ÇOK RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

        Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, müsaade edilmedi. Bizim mücadelemiz devam edecek. Karadeniz inadı devam edecek, oyunla beraber devam edecek. Oyunla birlikte devam edecek, kaosla devam etmeyecek. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama biraz saygı.

        "ÜZÜCÜ ŞEYLER YAŞANIYOR"

        Allah rıza için birisi gelsin ve ''Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' desin. Allah aşkına. Neden hep aynı takımlara karşı kaybediyoruz biz? Üzücü. Türk futbolu adına üzücü şeyler yaşanıyor.

        STEFAN SAVIC: SAHADA FUTBOL OYNANMADI

        Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var En büyük sorunlar sahada. Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek. Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz. Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz. Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok.

        ERNEST MUÇİ: HALA GOL KONTROL EDİLİYOR

        Maça iyi başladık, golü de bulduk. Şu an hala gol kontrol ediliyor. 10 kişi mücadele etmek kolay değil. İyi mücadele ettik, iyi savunduk. 10 kişi devam etmek kolay olmadı. Harika ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İyi mücadele ettik.

