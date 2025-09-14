Kurultay davası senaryoları: İptal, erteleme, butlan, tedbir?

Ret kararı, mahkemenin gündemindeki seçeneklerden biri olsa da güçlü bir ihtimal olarak görülmüyor. Mahkeme, pasif husumet veya görev-yetki uyuşmazlığı gibi teknik gerekçelerle davayı usulden reddedebilir.

Esastan yapılan değerlendirmede ise kurultayın usulüne uygun gerçekleştirildiği sonucuna varılırsa iptal talebi düşecek. Böyle bir karar, 38. Kurultay’ın hukuken tescillenmesi anlamına gelecek. Ancak kulislerde iptal ya da erteleme senaryolarının daha güçlü ihtimaller olduğu konuşuluyor.

İPTAL KARARI VE OLASI SONUÇLARI

Kurultayın iptali yönünde verilecek karar, CHP açısından siyasi deprem niteliği taşıyacak. Böyle bir durumda kurultayda seçilen tüm organların meşruiyeti tartışmalı hale gelecek. Parti içinde olağanüstü kurultay süreci kaçınılmaz olacak. Mevcut genel başkan ve yönetim kadrolarının konumu doğrudan sorgulanacak. Bu gelişme, muhalif kanat için yeni bir çıkış kapısı yaratırken genel merkez için ciddi bir kriz doğuracak.

MUTLAK BUTLAN SENARYOSU

Dava dilekçelerinde en kritik başlıklardan biri de mutlak butlan talebi. Mutlak butlan, kurultayın baştan itibaren yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Seçim hukukunda telafisi imkânsız usulsüzlükler için öngörülen bu yol tercih edilirse, 38. Kurultay’ın varlığı dahi geçersiz hale gelecek. Böyle bir karar yalnızca yönetimi değil, kurultayın tüm siyasi sonuçlarını da hükümsüz kılacak. Düşük ihtimal görülse de bu başlık, özellikle muhalif kanat açısından en çok dile getirilen senaryo olarak öne çıkıyor.

ERTELEME SEÇENEĞİ Mahkemenin bir diğer güçlü ihtimali davayı ertelemesi. Özellikle “oylamaya hile karıştırma” suçlamasına ilişkin ceza davasının henüz sonuçlanmamış olması, bu yönde karar verilmesine yol açabilir. Erteleme seçeneği süreci daha da uzatacak, belirsizliği artıracak ve hem mevcut yönetim hem de muhalif kanat açısından yıpratıcı bir tablo doğuracak. TEDBİR KARARI İHTİMALİ Daha düşük bir ihtimal de olsa mahkeme, esas kararı sonra vermek üzere geçici bir tedbir kararı alabilir. Böyle bir durumda kurultayda seçilen yönetimin görevleri sınırlandırılabilir; görevden uzaklaştırma ya da çağrı heyeti görevlendirmesi gibi ara kararlar gündeme gelebilir. Bu tür bir adım, genel merkezde soğuk duş etkisi yaratacaktır. Benzer bir tablo kısa süre önce İstanbul İl Başkanlığı için yaşanmış ve siyasi dengeleri doğrudan sarsmıştı. 21 EYLÜL OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ'NİN GELECEĞİ Mahkemenin iptal ya da mutlak butlan yönünde karar vermesi halinde, 21 Eylül’de yapılması planlanan olağanüstü kongre de doğrudan etkilenecek. Eğer 38. Kurultay yok hükmünde sayılırsa, bu kurultayda belirlenen delegelerin meşruiyeti ortadan kalkacak ve olağanüstü kongreyi toplama zemini hukuken tartışmalı hale gelecek. İptal kararı çıkarsa, olağanüstü kongreye giden sürecin hangi delegelerle yürütüleceği yeniden gündeme gelecek. Bu durum kongrenin ertelenmesi ya da tamamen iptali sonucunu doğurabilir. Ret veya erteleme halinde ise 21 Eylül’deki olağanüstü kongrenin yapılmasının önünde hukuki bir engel olmayacak ve süreç mevcut delegeler üzerinden devam edecek.

KARARLARIN SİYASİ SONUÇLARI Pazartesi günü çıkacak karar, CHP’nin iç dengeleriyle birlikte muhalefetin genel seyrini de doğrudan etkileyecek. Ret kararı mevcut yönetimin elini güçlendirecek. İptal veya mutlak butlan, olağanüstü kurultayı tartışmalı hale getirecek ve yeni bir liderlik mücadelesinin kapısını aralayacak. Erteleme halinde ise mevcut yönetim zamanı lehine kullanacak, muhalifler açısından süreç daha sancılı bir hale gelecek. Ankara kulislerinde ağırlıklı beklenti, mahkemenin iptal ya da erteleme yönünde adım atacağı yönünde. Bu nedenle dava, yalnızca parti içi bir hukuk süreci değil; önümüzdeki ayların Türk siyasetini şekillendirecek en kritik gelişmelerinden biri olarak görülüyor. Fotoğraf: AA