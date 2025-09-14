Habertürk
        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi - Futbol Haberleri

        Arda Güler dünya gündeminde: Mesut-Ronaldo benzetmesi

        İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid konuk olduğu Real Sociedad'ı Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler'in performansı büyük beğeni toplarken, dünya basınında gündem oldu. Arda Güler ve Mbappe ikilisi bir dönem Real Madrid'de beraber forma giyen Mesut Özil ve Cristiano Ronaldo ikilisine benzetildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 13:59 Güncelleme: 14.09.2025 - 13:59
        • 1

          La Liga'nın 3. hafta karşılaşmasında Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid'de ikinci golü kaydeden milli oyuncumuz Arda Güler'in gösterdiği performans dünya basınında gündem oldu.

        • 2

          "ARDA GÜLER DEĞERİNİ KANITLADI"

          ZNews: "Arda Güler, Real Madrid'deki değerini kanıtladı. Real Madrid'in hücum hattında Kylian Mbappe'nin mükemmel partneri Vinicius değil, Arda Güler. Genç oyuncunun Real Madrid formasıyla yavaş yavaş olgunlaştığını söyleyebiliriz. Sadece ara sıra rotasyonda yer alan bir oyuncuyken, takımın kilit oyuncularından biri haline geldi."

        • 3

          "ARDA GÜLER, REAL MADRID'IN YARISI"

          Granda3: "Arda Güler ve Mbappe, Real Sociedad'a karşı kazanılan galibiyette kilit oyunculardı. Arda, Reale Arena'yı "fetheden" diğer oyuncuydu. Bu sezon Xabi, orta sahaya hükmetme görevini üstlendi. Mükemmel sol ayağı, hareket kabiliyeti, oyun anlayışı ve vizyonu, onu Xabi'nin oyun tarzı için kilit bir oyuncu haline getiriyor. Mbappe ve Arda Güler, Real Madrid'in yarısı ve bunu bir kez daha kanıtladılar. Xabi Alonso, Real Madrid sistemindeki iki kilit oyuncuyu kullanarak gerçekten harika bir takım kurmayı başardı."

        • 4

          "MESUT-RONALDO BENZETMESİ"

          Tribuna'da yer alan haberin başlığında, Arda Güler'in ve Mbappe'nin arasındaki anlaşmanın Bernabeu'daki efsane Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil ikilisini hatırlattığını yazdı.

        • 5

          "MBAPPE VE ARDA BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR"

          Vietnam.vn: "Mbappe ve Arda Güler'in birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Güler topu kolayca kontrol ediyor, ayağında uzun süre tutmuyor ve her zaman belirleyici paslar için alan buluyor. Mbappe ise ritmi anlıyor ve genç takım arkadaşının yaratıcılığını en üst düzeye çıkarmak için tam doğru anda hareket ediyor."

        • 6
        Habertürk Anasayfa