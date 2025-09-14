Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Trabzonspor
        TS
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede: Şampiyonluk zamanı!

        2025 Avrupa Şampiyonası final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Finale kadar 8'de 8 yapan Ay-yıldızlılar, Almanya'yı devirerek, organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmak istiyor. A Milliler'de başantrenör Ergin Ataman ise Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.09.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

          EuroBasket 2025'te şampiyon, Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.

          Arena Riga'da oynanacak final maçı, bugün saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

          Turnuvada Finlandiya ile Yunanistan arasındaki üçüncülük karşılaşması da yarın saat 17.00'de yapılacak.

        • 2

          - Türkiye, ilk şampiyonluğun peşinde

          A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.

          Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

          Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

        • 3

          - Almanya, kupayı bir kez müzesine götürdü

          Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu.

          Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

          Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.

        • 4

          - İki takım da 8'de 8 yaptı

          Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

          A Milli Takım, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

          Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

        • 5

          - İki takım arasında 12. randevu

          A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

          İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

          Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

        • 6

          - Ergin Ataman, Avrupa'da 7'nci kupasını kazanmak istiyor

          A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

          Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı.

          Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'nin Almanya'yı mağlup etmesi durumunda Avrupa'da 7. kupasını kazanacak.

        • 7

          - En skorerler Alperen Şengün ile Franz Wagner

          EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak.

          Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor.

          Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.

          Orlando Magic'te görev yapan Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

          A Milli Takım'da Alperen Şengün'den sonra en skorer oyuncu 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptan Cedi Osman, Almanya'da ise Wagner'in ardından maç başına en çok sayı kaydeden isim Dennis Schröder (20,9 sayı) oldu.

        • 8

          - İki takımın istatistikleri

          Türkiye ile Almanya'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki istatistikleri şöyle:

          Sayı: 91,1/101,4

          Ribaunt: 37/40,1

          Asist: 23/21,4

          Top çalma: 7,5/8,8

          Blok: 3,4/4

          Top kaybı: 12,5/9,4

          NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Almanya olarak yazılmıştır.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Habertürk Anasayfa