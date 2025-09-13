Habertürk
        Haberler Dünya "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi" | Dış Haberler

        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ait bir dronun Romanya hava sahasına girdiğini ve NATO hava sahasında 50 dakika kaldığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 20:21 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:12
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ait bir dronun Romanya hava sahasına girdiğini ve NATO hava sahasında 50 dakika kaldığını belirtti.

        Zelenskiy, Romanya hava sahasına giren dron nedeniyle Romanya Hava Kuvvetlerine ait uçakların havalandığını duyurdu.

        Mevcut verilere göre, dronun Romanya hava sahasından 10 kilometre kadar içeri girdiğini ifade eden Zelenskiy, durumun bir tesadüf ya da hata olamayacağını dile getirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus ordusu, dronlarının nereye doğru gittiğini ve ne kadar havada faaliyet gösterebileceğini biliyor. (Dronların) Rotaları her zaman hesaplanır." dedi.

        Zelenskiy, ihlâlleri önlemek için önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade ederken, yaptırımların gerekliliğini işaret etti.

        ROMANYA'DAN KINAMA

        Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Rusya'ya ait bir dronu engellediklerini duyururken, Rusya'nın pervasız tutumunu kınadıklarını bildirdi.

        Mosteanu, NATO hava sahasının her noktasını savunmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Rusya'ya ait dronların geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasını ihlâl ettiği bildirilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın dronlarla Polonya hava sahasını ihlâl etmesi ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." demişti.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise dün yaptığı açıklamada, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için "Doğu Nöbeti" isimli yeni bir misyonu duyurmuştu.

        Avrupa'dan da söz konusu ihlâle dair tepkiler gelmişti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, durumun kasıtlı olarak gerçekleştiğini belirtmiş ve "Bu insansız hava araçları açıkça bu rotaya yönlendirilmiş." demişti.

        Fransa Dışişleri Bakanlığı da olaya tepki göstererek, Rusya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı ve ihlâlin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
