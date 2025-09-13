"Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya ait bir dronun Romanya hava sahasına girdiğini ve NATO hava sahasında 50 dakika kaldığını belirtti.

Zelenskiy, Romanya hava sahasına giren dron nedeniyle Romanya Hava Kuvvetlerine ait uçakların havalandığını duyurdu.

REKLAM advertisement1

Mevcut verilere göre, dronun Romanya hava sahasından 10 kilometre kadar içeri girdiğini ifade eden Zelenskiy, durumun bir tesadüf ya da hata olamayacağını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Rus ordusu, dronlarının nereye doğru gittiğini ve ne kadar havada faaliyet gösterebileceğini biliyor. (Dronların) Rotaları her zaman hesaplanır." dedi.

Zelenskiy, ihlâlleri önlemek için önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade ederken, yaptırımların gerekliliğini işaret etti.

ROMANYA'DAN KINAMA

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, Rusya'ya ait bir dronu engellediklerini duyururken, Rusya'nın pervasız tutumunu kınadıklarını bildirdi.

Mosteanu, NATO hava sahasının her noktasını savunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Today, the Romanian Air Force intercepted a Russian drone violating our national airspace.



Two F-16s from the 86th Air Base scrambled and tracked it until it disappeared near Chilia Veche. The population was never in danger.



Romania condemns Russia’s reckless behavior, which… — Ionut Mosteanu (@IonutMosteanu) September 13, 2025

REKLAM

Rusya'ya ait dronların geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasını ihlâl ettiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın dronlarla Polonya hava sahasını ihlâl etmesi ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." demişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise dün yaptığı açıklamada, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için "Doğu Nöbeti" isimli yeni bir misyonu duyurmuştu. Avrupa'dan da söz konusu ihlâle dair tepkiler gelmişti. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, durumun kasıtlı olarak gerçekleştiğini belirtmiş ve "Bu insansız hava araçları açıkça bu rotaya yönlendirilmiş." demişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da olaya tepki göstererek, Rusya Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı ve ihlâlin kabul edilemez olduğunu bildirdi. NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti Haberi Görüntüle "Kremlin prova yapıyor" Haberi Görüntüle