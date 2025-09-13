Ergin Ataman: Final oynarsam kazanarım!

"EN BÜYÜK ÖDÜL, TÜRK HALKININ MUTLULUĞU"

"Devletimiz, Bakanlığımız basketbola çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımız her maç öncesi, sonrası bizi aradı. Madalya istediğini hep söyledi. Maçlardan sonra bizi kutladı. Türkiye sportif anlamda maddi olarak çok ciddi yatırım yapıyor. Popüler spor dallarına bu tip sonuçlar çok az alınıyor. Son yıllarda bir tek kadın voleybol takımımız iyi sonuçlar alıyor. Erkek basketbol takımının da bu başarısı bizim için çok önemli. Bizim takımımızın bir beklentisi yok. Bizim için en büyük mutluluk, Türk halkının mutluluğudur. En büyük ödül budur. İnşallah yarın Türk halkına bunu armağan etmek istiyoruz."

"BİZ RAHATIZ, MUTLUYUZ"

"Bizim için değil Almanlar için de çok zor maç olacak. Hepimiz için yarı finalden 48 saat sonra final oynamak zor ancak takvim böyle. Biz rahatız, mutluyuz. Yunanistan, en iyi takımlardan biriydi ve en büyük yıldızlardan birine sahipti belki de... Bu sabahtan itibaren finale odaklanmaya ve çalışmaya başladık."

"İNŞALLAH YARIN KUPAYI KUTLAYACAĞIZ"

"Şu anda Türkiye'de yeniden 12 Dev Adam heyecanını en üst seviyeye çekmiş durumdayız. Final oynayarak, çeyrek ve yarı finaldeki galibiyetlerle... Şimdi de bir final. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Türk halkı zaten gurur duyuyor bu takımla. İnşallah yarın bu coşkuyla kupayı kutlayacağız."