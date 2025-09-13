Denizli'de madendeki göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 25 saat sonra çıkarıldı.

REKLAM advertisement1

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri ile maden işçilerinin yer aldığı çalışmalar sonucu diğer işçi Hüseyin Turan da yaklaşık 27 saatin ardından göçük altından kurtarıldı.

2 işçi, bölgedeki ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Bölgeye gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, çalışmaları takip etti.

REKLAM

"İğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüldü"

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun. Acıpayam ilçemizin Karaismailler Mahallesi sınırları içindeki bir krom madeninde kısmi göçük meydana gelmişti. 2 işçi kardeşimiz kısmen göçük altında kalmıştı. İğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yürütüldü. Ondan dolayı süreç biraz uzadı. Çok şükür, 2 madenci kardeşimiz de salimen çıkarıldı. Şimdi hastaneye sevk ediliyorlar. Sağlık durumlarının iyi olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bir daha böyle kazalar olmamasını temenni ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Soruşturma başlatıldı Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, göçükle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi. Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş! Haberi Görüntüle