        Denizli haberleri: İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş!

        Denizli'de, maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan ve toprağa gömülü halde olan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kurtarıldı. Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor. Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Turan ile iletişim halinde olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 13:29 Güncelleme: 13.09.2025 - 15:43
        İşçilerden biri kurtarıldı! Nefes kesen bekleyiş!
        Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde, dün öğle saatlerinde bir göçük meydana geldi.

        GİRİŞTEN 20 METRE İLERİDE OLDU

        Maden ocağının girişinden, 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, iki işçi göçük altına aldı.

        KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

        İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILDI

        Kurtarma çalışmasının 25'inci saatinde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kurtarıldı. Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

        BİRÇOK EKİP ÇALIŞMALARA KATILIYOR

        Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

        "SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

        Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu.
        Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu.

        Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren arkadaşlarla konuşuyor. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek" dedi.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
