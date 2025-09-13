Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde, dün öğle saatlerinde bir göçük meydana geldi.

Maden ocağının girişinden, 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, iki işçi göçük altına aldı.

Kurtarma çalışmasının 25'inci saatinde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kurtarıldı. Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

AA'da yer alan habere göre maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran için, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu.

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren arkadaşlarla konuşuyor. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek" dedi.