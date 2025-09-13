Habertürk
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı

        A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmasının ardından sosyal medya renkli görüntülere sahne oldu. Basketnews'in YouTube kanalında, Blazevicius, Urbonas ve Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi. Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.09.2025 - 11:13 Güncelleme: 13.09.2025 - 11:49
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

        YOUTUBE'DA TÜRKÇE "12 DEV ADAM" PERFORMANSI

        A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı 94-68 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale çıkmasının ardından sosyal medya renkli görüntülere sahne oldu.

        Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalında, Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi.

        Programın başında Gytis Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

        Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiği ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayan katılımcılar, yayında "12 Dev Adam"ın tarihi performansını yorumladı.

