Kocaeli'de kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
Kocaeli Kartepe'de bir kişi, kız arkadaşı ve kız arkadaşının kardeşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti
Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Yaz Sokak'ta Erhan Derse (37), kız arkadaşı İpek Genç (35) ve kardeşi Abdullah Barış Genç (23) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
AA'nın haberine göre; Erhan Derse, burada tabancayla İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.
AĞIR YARALANAN 3 KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.