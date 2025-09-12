Ali Koç tek tek açıkladı: Mourinho, Tedesco, şampiyonluk, Bankalar Birliği

Fenerbahçe'de başkan ve başkan adayı Ali Koç, Anadolu Ajansı Spor Masası'na açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

REKLAM advertisement1

"BİZİM YAŞADIKLARIMI BAŞKALARI YAŞAMASIN DİYE..."

"Seçim kampanyasına geç başladık. Yaz boyunca yapmamız gereken planlamalar vardı. Finansal, bürokrati k işler, Bankalar Birliği süreçleri, yeni sezonun planlamaları... Biz zaten seçim için değil Fenerbahçe'nin geleceği için çalışıyoruz. Popülist olsak, herkesin yapmamızı istediği şeyleri yapsak daha farklı davranırdık. Cebimizde Allah'a çok şükür, 10 yıl 160 milyon Euro'luk global firmaların sponsorluk anlaşmaları vardı. Onları kırdırırdık. Bambaşka bir transfer sezonu olurdu. Fenerbahçe için doğru olmazdı. Fenerbahçe onu 1 kere yaptırdı, 90 milyon doları kırdırıp 1 yazda harcadı. Gelecek sezonun gelirlerini bu sezon harcamadık. Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın diye..."

REKLAM

"ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ YOK"

"Futbolda beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi. Bu tabloda kongre üyeleri neden sizi tekrar seçmeli?"

Ali Koç: "Yeni birini seçince şampiyonluk garantin yok. Rakiplerime bakınca, onlar kulağa hoş gelen söylemler içinde. Sosyal medyadaki tartışılan konuları gündeme getiriyorlar. Şampiyon yapacağız diyorlar, şampiyon yapacağız demekle olunsa sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık. Fenerbahçe dünyanın en başarılı en büyük spor kulübü. Bir kongre üyemiz ChatGPT'ye soru sormuş, en başarılı spor kulübü diye, Fenerbahçe cevabı vermiş."

"BİZİM DÖNEMİMİZDE EN AZ 2 ŞAMPİYONLUK ÇALINDI" Ali Koç: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksanız da nasıl yapacaksınız? 7 senedir futbol açısından bakınca başarısızlık var, diğer tüm süreçlerde hem sportif hem sportif olmayan anlamlarda başarı var. Sessiz mücadele var. Avrupa'nın iflasa en yakın kulübünden bu noktaya gelmemiz en sessiz mücadele. Sağlam sağlıklı bir finansal güce ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız ama o da yetmeyecek. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi üyeler biliyor. Niyetimizi biliyorlar. Biz karşılıksız duygularla hizmet verdik. 1 şampiyonluk olsaydı bambaşka şeyler konuşuyorduk. Bizim dönemimizde en az 2 şampiyonluk çalındı. 99 gol ve 99 puan... 118 yıllık kulübün tarihinde en çok gol atılan ikinci sezon en çok puan kazanılan sezonda şampiyon olamadık. Dzeko '102 puan alsak da şampiyon olamayacaktık' dedi." REKLAM "KONGRE ÜYELERİ KARAR VERECEK" Ali Koç: "Bu işin en zor yanı okulu yok. İş başına gelince tecrübe kazanıyorsun. Ciddi tecrübe kazandık. 7 yıllık emeğin, tecrübenin karşılığını mı alacağız, yeni belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Bu kongre üyelerinin vereceği bir karar. Fenerbahçe futbolda istediği başarıyı yakalamıyor ama bunun nedeni yönetim, başkan, yanlış futbol tercihleri değil, herkes bunu biliyor."

"DESTEK DEĞİL KÖSTEK GÖRDÜM" Ali Koç: "Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanalım. Ben camiadaki belli kesimlerden destek değil köstek gördüm. Ben de bu koltuktan ayrıldıktan sonra kulübün gayrıresmi de olsa yanında olurum." SADETTİN SARAN'IN SÖZLERİ "Sadettin Saran '7 yıl şampiyon olamayan birinden şampiyonluk beklemek maceradır' dedi." Ali Koç: "Bir şey diyorlar, direkt bize vuran... Özelde 'biz sizi kastetmedik, öyle demedik böyle demedik' diyorlar. Bahis konusuna değinelim. Ben bilfiil Spor Bakanlığı'yla görüştüm, 'Fenerbahçe seçimlerini etkiliyor bu iş, ne olur devir iznini seçimlerden önce verin ki soru işareti mahal kalmasın' dedim. Sadettin Bey'le istişare ederek yaptık. Bana teşekkür yazısı var. Dün yine aradım bakanlığı. Orada sağ olun, açıklayacağız diyorlar ama açıklamıyorlar. 'Bakanlığı arıyorlar, bilmem falan' diyor, ne yapıyorsunuz siz! Sanki onun adaylığına müdahale ediyoruz. Bir taraftan teşekkür ediyorlar. Samimi ve onun bilgisi ve müsaadesiyle aradım bakanlığı. Fenerbahçe seçimleri en demokratik şekilde yapılsın diye aradım. 'Bu devir izinleri için rica edeceğim bakanlığa' dedim onun bilgisiyle. Sonra umumide bizim tarafımızdan insanlar, onun adaylığını engelliyormuş gibi anlatmak doğru değil."

REKLAM "BUGÜN ADAY OLMAK ÇOK KOLAY" Ali Koç: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve E Blok'u kaldıracağız dışında proje duymadım. Bu kulübün olimpik branşları, salon branşları ne olacak? Ayakta tutmak için ciddi kaynak yaratıyoruz. Para problemi yok, her şeyin karşılığı var söylemleri aslında varmak istediğimiz nokta ama Fenerbahçe daha oraya varmadı. Fenerbahçe Kamenilerden Edersonlara geliyorsa, harcama limitlerinden ötürü devre arası sol bek alamadığı yerden buraya geliyorsa ciddi emek var. Bunu hafife alıyorlar, 'biz de yaparız' diyorlar. Bugün aday olmak çok çok kolay." "SPOR DIŞINDA YAPILMASI GEREKEN PROJELER VAR" Ali Koç: "Tesisler, akademiler ne olacak? Yapmayacağız diyorlar. Tüm bunlar paralel devam etmeli. Spor dışında yapılması gereken projeler var. Belirsiz maceralar derken bunu kastediyorum. Senin şampiyonluk garantin var mı! 2000'lerdeki yöneticilikle bugün arasında siyahla beyaz kadar fark var. Ufak ufak dokunduran karşı taraf, biz değiliz. Ancak son dönemlerin en medeni seçim yarışı devam ediyor. Bakalım nereye kadar..."

"MOURINHO İLE YOLLARI AYIRIRKEN ÇOK ZORLANDIM" Ali Koç: "Mourinho ile yolları ayırırken çok zorlandım. Mourinho veya finansal yükümlülük, yerine ne gelecek, ne derler değil. Ailemin bir parçasıydı, bir hocadan fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Fenerbahçe'nin DNA'sını, ofansif oyunu, üçüncü bölgede pres tarzı futbol yoktu. Bir sürü maçta ilk yarı panikledik, üzüldük. İkinci yarı geriden gelip kazandık. Niye yüreğimiz ağzımızda seyrediyoruz maçları? Biz bunları konuşmuştuk. Bir sürü başka şeyler de konuştuk. Bir nebze mutabık kalmıştık. İlk 5 resmi maçta gördüğümüz tablo, birebir geçen sezon oynanan futbolla paralellik arz ediyordu. Benfica'ya herkes elenebilir. Elenirken oynadığımız futbol şekli beni son derece rahatsız etti. Çok ciddi ve zor bir karardı. Tünelin sonunda şampiyonluk açısından fazla ışık göremediğimiz için bu kararı aldık. Mourinho buraya geldi, canını dişine taktı. Sabah 8 akşam 8... Yeni hocamız iki gün Samandıra'da kaldı diye Mourinho'ya sallamışlar otelde kalıyor diye. Günlerce Samandıra'da kaldı günlerce. Çalışma etiği konusunda sıfır sıkıntımız vardı." REKLAM "İYİ VE KÖTÜ HOCA VAR" Ali Koç: "Yerli yabancı yok. İyi hoca kötü hoca var. İsmail Hoca 3 ayrı döneminde yüksek bir hocamız. Kırıldığını da görüyor hissediyorum bu süreçte. 99 puan 99 gol çok muhteşem bir sezondu. Yöneticilerimizden İsmail Hoca isteyenler vardı, 'Türk olursa İsmail Hoca'dan başkası olmaz' dedim. İsmail Hoca da inanılmaz bir işkolik." DOMENICO TEDESCO TERCİHİ Ali Koç: "Neden Tedesco? Futbol çok kompleks bir sektör. Biz bu sene şampiyonluk, Avrupa kupasında yarı final hedef belirledik. Belki Tüpraş Stadyumu'nda final de görürüz. Seçim yaparken bir sürü kriter koyduk. Hocanın 6 lisan konuşabilmesi çok çok önemli. İlk defa bu kadar yabancı süre alacak. Birden fazla oyun felsefesi, anlayışı. Esnek oyun anlayışına inandık. Hoca kim olursa olsun şikayet oluyordu, hep aynı şeyleri yapıyor, değişiklikleri aynı dakikada yapıyor, rakip 10 kişi oyunu değiştirmiyoruz falan. Taktiksel konularda deha demeyeyim ama çok alternatifleri olan hoca. İlk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Bu hocaya bakarsanız ilk senesi farklı. İlk senesinde çok etki yapıyor. Çok gençleşiyor hoca yaşları, modern futbolda. Modern futbolu yansıtan profillerinden bir tanesi. Bireysel performansları geliştiriyor. Avrupa'da çeyrek final, yarı final. Yıldızlar var bu sene, Belçika yıldızlarla dolu. Sonra sunumlarda da etkiledi bize. İkinci toplantıda Trabzonspor maçının analizini anlattı bana. Daha para yok, menajerle görüşülmemiş. Camiamızdan tepki geleceğini bilmemize rağmen, basketbolda başarı sağlamış modele yakın bir model seçtik. Saras ve Derya... Saras gelirken 'Ne işi var, Barcelona'da yüzüne gözüne bulaştırdı' dediler. Derya'yı yerden yere vurdular. Devin ve Tedesco ile benzer bir modeli geliştirdik."

"SADETTİN BEY HOCAYI SORDU" Ali Koç: "Sadettin Bey ile son görüşmemizde hocayı sordu, ben de eldeki alternatiflerden nasıl ilerleyeceğimizi sordu. Conceiçao'yu düşünüyordu kendisi. Volkan - Aykut modeli vardı, saha dışında idari olarak. O çalışmıyor. Biz denedik, Beşiktaş denedi. Netice vermiyor. Bu konuda bilgilendirdim. Üçüncü adayla hiçbir temasım olmadı, olmaz da..." "BENİM YEDİĞİM LİNCİ KİMSE YEMEMİŞTİR" Ali Koç: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benim yediğim linci kimse yememiştir. Fenerbahçe başkanı olarak yüz kızartıcı bir şey yaparsınız, kendine bakamayacağın işler yaparsın yine böyle linç yemezsin. Yediğim linç öyle bir noktaya geldi ki eleştirilere bakmıyorum. Fenerbahçe camiası için direniyorum." "BİR CÜMLELERİ DAHİ YOK" Ali Koç: "Bu sosyal medyada örgütlenen kişilerin hiçbiri Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan zamanlarda piyasaya çıkmadı. Bir cümleleri dahi yok. Başkan adayları için de aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman Fenerbahçe'nin yanında oldunuz 7-8 senede. Bir tanesi yanında olmayı bırak, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin karşısında oldu. Savcıların önüne koyduğu ifadeyi imzaladı. 'Ne cemaati kardeşim, paranoyaklık yapmayın, polisler işlerini çok iyi yaptı' diyen adam bugün aday oluyor. Bu Fenerbahçe camiasının ayıbıdır. Ancak, Sadettin Bey ile istişare ediyoruz mümkün mertebe." "PREMIER LİG'E GİDEN BAŞKA KALECİ ALIYORDUK" Ali Koç: "Fenerbahçe'de işler iyi giderse profesyonellerin, iş kötü giderse başkan da sorun var. Devin Özek, Mario Branco'nun altında çalışmak üzere transfer edilmiş biridir. Leverkusen zamanında tanışmıştım. Serdar Azmoun'u istemiştik. Patronuyla da tanışmıştım. Devin Özek'in analizleri ve sunumları sonrası almaya karar verdim. Branco ayrılınca sportif direktör yaptım. Bu sezon ilk defa yeni sezon çalışmalarını, Devin'in metodolojisiyle yaptık. '30 yaşında çocuğa bu görev verilir mi' diyorlar. Bir metodoloji üzerine hareket ediyoruz. Son 5 yılın Avrupa'da şampiyonları, Avrupa'da finale giden takımları analiz ettik, ortak noktalarını inceledik. Ortak noktalar çerçevesinde hedefimizi belirledik. Kilit noktaları tespit ettik. En çok göze çarpan, bu takımlarda en az 5 futbolcu var ki iki veya daha fazla mevkide oynayan. Gol katkısı yüksek oyuncular var. Şampiyonluk mantalitesinde olan, başka yerlerde de şampiyonluklar yaşamış oyuncular. Lider oyuncuları gördük. Ortalama yaşları inceledik, gençlere verilen süreleri inceledik. Top kontrol şekilleri, hücumları, kanatlar ters ayak mı, stoperler nasıl, biri sert top kesen, biri pas veren oyuncu, kanatlar, sağ bekler, sol bekler... Buna göre bir transfer listesi çıkardı. Direkt, hızlı, daha zeki, daha gençleşmekti. Nene birden fazla oynuyor, Archie Brown oynuyor, Semedo keza öyle, Edson 6-8-stoper oynuyor. Onları aldık. Liderlik diye bakınca Skriniar... Edson, Meksika'nın kaptanı. Semedo, Wolves'un kaptanı. Ederson öyle. Gençlik deyince Kerem, Nene, Archie, Duran... Hızlı dördü de çok hızlı. Şampiyonluk mantalitesi. Asensio'nun 3 Şampiyonlar Ligi var. Hepsinin kupaları var. Gol deyince Duran çok atıyor. Kerem'in 34 gollük katkısı var. Nene geldiği yerin gol kralı. Böyle nokta atışı transferler yaptık. Bir tane de kaleciye ihtiyacımız olduğunu kararlaştırdık. Livakovic ayrılmak istediğini söyledi. Ederson'u alamasak şu an Premier Lig'e giden başka bir Brezilyalı kaleci alıyorduk." "EN BÜYÜK DOĞRUSU VE YANLIŞI" "7 yıldır başkansınız, bu süreçteki en büyük doğrunuz ve hatanız nedir?" Ali Koç: "En büyük doğru işimiz, bence finansal süreç. Basketbol diyebilirsiniz. Fenerbahçe, Avrupa'da bir marka. Hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa'da 1 kere bile şampiyon olan takım yok, biz 2 kere yaptık. 1 milyon Euro teminat mektubu bile verememekten, faizler 10-12'yken 40'larla borçlanan bir kulüpten buraya gelmek en büyük başarımız. Bankalar Birliği'ne ilk hangi takım girmedi, ilk başta? Biz girmedik. 5 yıllık anlaşmaya... Biz birinci günden düğme yanlış iliklenmez dedik. Nurlar içinde yatsın bir kulüp başkanı 'devletle kavga edilmez' dedi, özelde 'senden haber bekliyoruz, senin sayende bu iş düzelir' dedi. Finansal açıdan çok önemli bir karardı. Devlete kafa tutuyormuş pozisyona soktular bizi. Sonra 9 yıllık anlaşma çıktı. Devletimizin topa girmesi çok önemlidir. Diğer taraftan yaptığımız en büyük hata ne olabilir? En büyük hatam, 2018'de aday olmaktı. 2019'a kalsaydı, 1 sene daha kulüp devam edemezdi. Kral çıplak olacaktı. Su yüzüne çıkmamış bir sürü finansal sorunu göğüsledik." "SOSYAL MEDYA İLE ALAKAM YOK" Ali Koç: "Sosyal medya ile alakam yok. Sadece raporlananları görüyorum. Bazı yöneticiler sosyal medya ile yatıp kalkıyor. Ben inanmadığım şeyi kolay kolay yapmam. Yaratılan algılardan bir tanesi, sosyal medya ile kulüp yönetilmesi. Türkiye'de bazı hocalar, sosyal medya üzerinden hem yeni iş fırsatları yaratıyor hem tribünlere istikamet veriyorlar. Türkiye'de sosyal medyanın kullanımı hiç sağlıklı değil. Ben sosyal medya veya taraftar düşüncesiyle karar almıyorum. Ben seçim arifesinde bile 1 tane popülist karar almadım." "NASIL YAPACAKSIN?" Ali Koç: "Adaylardan bir tanesi E Blok'u kaldıracağım diyor. Nasıl kaldıracaksın? 7.5 milyon Euro'yu insanlara geri mi vereceksin! 50 bin kişinin coşkusunu 400 kişilik bir yer mi bozacak! Feyenoord maçında o coşku vardı işte." "EN BÜYÜK BAŞARILARIMIZDAN" Ali Koç: "Bence önemi başarılarımızdan bir tanesi geliri 175 milyon Euro'dan 350 milyon Euro'ya getirdik. Rahat nefes alabilmemiz için 400-450 milyon Euro bandında olmamız lazım." FUTBOL DIŞI BRANŞLAR Ali Koç: "Futbol dışı branşlar için söylüyorum. Eskiden basketbolda 14-16 milyon Euro açık varken 5-6 milyona indirdik, hem de şampiyon yaparak Sertaç Bey. Kadın voleybolda ciddi açık var. Kadın basketbolda iddi açık var. 7 senedir ilk defa büyük yatırım yapıyoruz erkek voleybolda. Ciddi açık var. Onu da kapatmamız lazım. Bunların kendi kendini fonlaması zaman alacak. Başka biri hepsini küçültür, geliri kadar bütçe yaptı Beşiktaş, denk bütçe... Biz hiçbir zaman bundan imtina etmedik. Bu gerçekten en büyük başarımız... Hayatta iki türlü olay var, senden kaynaklanan ve senin kontrolün dışında olup seni etkileyen olaylar... Biz kadro değerini 70'ten 315 milyon Euro'ya çıkarırken 347 milyon Euro kredi borçlarını 69'a indirdik. 300 küsür yükümlülükleri 200 küsüre indirdik." "BU ARADA NELER OLDU?" Ali Koç: "Bu arada ne oldu? Sayıyorum, TL yüzde bine yakın değer kaybetti. Faizler nereden nereye geldi, 10-12'lerden 60'lara geldi. Bankalar Birliği yüzde 52 şu an. Enflasyonu söylemeye gerek yok. Vergi 15'ten 40'a kovid'in ortasında çıktı. Kovid yaşadık. 40-44 milyon Euro olan yayın gelirleri 10-12'ye düştü. Son 2 senedir gelirimiz yarısı bankalara gidiyor. Bir şekilde tarihin en önemli kadrosu kuruldu. Onarım süreci biten atılım sürecine gelen bir Fenerbahçe var. Adaylar 'biz de yapardık, ne var bunda' diyor. Sadettin Bey bazen kredi veriyor sağolsun. Fenerbahçe'nin para, borç sorunu yok diyorlar romantik. Esas bu değil. Spor Toto gelirleri, eskiden 1 aylık maaşları öderdi. Şu an 2018'de TL olarak ne alıyorsak hala aynısını alıyoruz. Tahmin edebiliyorsunuz euro bazında ne kadar düştüğünü. Stopajı durdular, vergi ödüyorduk geri geliyordu, amatör branşlara ödüyorduk. Sonra geri geldi." "SEÇİMİ KAYBEDERSE..." "Seçimi kaybederseniz kulübe ve yeni başkana destek verecek misiniz?" Ali Koç: "Sponsorluklarım devam edecek. Cebimden deli gibi harcama devam etmeyecek. Bu sezon devam edecek tabii. Kenetlenme dediğim bizi yönetenlere güç vermeliyiz. Bizim 1 kere yanımızda olmadılar. Kötü maç sonlarında vur patlasın çal oynasın yaptılar. Fenerbahçe köşeye sıkıştırıldığında, dönemin TFF başkanı 'Fenerbahçe şike yapmıştır' dediğinde veya hakem atamaları, facialarında bir kere konuşmadılar, bir kere! 'Fenerbahçe benim' diyeceksin, sonra olmayacaksın. Böyle bir dünya yok!" "HİÇBİRİNİ GÖRMEDİM, TERSİNİ YAŞADIM" Ali Koç: "Kazanmanın da kaybetmenin de bir zarafeti vardır. Onlar kazansaydı kaybedeceklerdi 2018'de. Bir sene daha gitmezdi o durum. Kaybetmeyi hazmedebilmek çok önemlidir, yeni sayfa açmak çok sağlıklıdır. Kayıtsız şartsız Fenerbahçe diyorsak, Fenerbahçe'yi desteklemeliyiz. Maddi manevi söylem lobi... Ben hiçbirini görmedim. Tam tersini yaşadım. Fenerbahçeliler daha ne kadar bu durum devam edecek? Bu imza kampanyasını kimin organize ettiğini biliyorsunuz! İmzalar 16 bin küsüre yaklaşsaydı bu seçim kıymetli olmayacak mıydı? Bence de yanlış bir seçim zamanı ama öyle bir hava yarattılar ki daha 200 imza toplanmışken seçime gidiyoruz dedik. Fikstür açıklanınca seçim tarihini belirleyeceğiz dedik ve belirledik. Hocalarla konuşurken bunlar sorulmadı mı, soruldu. Hocalar stadyumun büyütülmesini bile sordu. Sezonu etkileyecek mi diye." "İMZALARDA ÜÇKAĞITLAR VAR" Ali Koç: "Toplu imzalar geldi. Toplu imzalarda öyle üçkağıtlar var ki adam 'ABD'deyim, Türkiye'ye gelmedim imzam var' diyor. Sahte imzalar, beyannameler var. Fenerbahçe'yi sahteciliğe düşüren insanlar mı Fenerbahçe'yi yönetecek! Onların olayı Fenerbahçe'nin geleceği değil, onların olayı bizi bu koltuktan etmek. Sadettin Bey'i kastetmiyorum, diğerini kastediyorum. Bilhassa organize etmiştir bu olayı." Ali Koç: "Hakan Safi'ye teşekkür ediyoruz. Yusuf'a da teşekkür ediyoruz. 16+2'yi reddetmiştik biz. Bu fiyatlara transfer olmasında emeği geçen menajerine, eski yöneticimiz Selahattin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu operasyon sayesinde diğer transferleri limitlere sığdırdık."