        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul' programında konuştu. Konuşmasında, "28 yıldır İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Önce belediye başkanı sonra başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu kente hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Bu can bu tende olduğu sürece İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 12.09.2025 - 16:22
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul' programında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Şehirlerin sultanı güzel İstanbul'da sizlerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sergide emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 16 Eylül'e kadar sergi ziyaret edilebilecek.

        Bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız bu aziz topraklar, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'da üretilen eserler asırlar boyunca halka halka önce etrafına ardından tüm cihana yayılmıştır. İnsanlığa pek çok değer kazandırdık. Ruh köklerimizi temsil eden ne kadar unsur varsa hepsini de sanatımıza yansıtmayı başardık.

        "İSTANBUL'A OLAN SEVDAMIZ BİTMEYECEK"

        Şiirlerimizle, müziğimizle, kültür varlıklarımızla sanatın her şubesinden, gönül coğrafyamızın dört bir yanında yıldız gibi parladık. İstanbul da ahenkli bir şiiri yansıtıyor. Bu aziz şehir kültür ve sanat hayatımızın membaını temsil etti. İstanbul, medeniyet demektir, tarih demektir. İlim ve sanat demektir. Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız. Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a, nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz.

        28 yıldır İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Önce belediye başkanı sonra başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu kente hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Bu can bu tende olduğu sürece İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Mücadeleyi, sabrı, dirayeti bu şehrin sokaklarında öğrendik. Kararlı adımlarla yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı öyle inanıyorum ki ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir."

