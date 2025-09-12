Habertürk
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!

        İstanbul Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'nin bahçesine kadar motosikletli iki şüpheli tarafından takip edilen Sezai Gülmez, silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez hastanede tedavi altına alınırken saldırganlar Beyoğlu'nda yakalandı. 13 gün önce evine düzenlenen silahlı saldırıda şoförü yaralanan Gülmez, "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" demişti

        Giriş: 12.09.2025 - 08:55 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:07
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        İstanbul'da olay, dün saat 13.15 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

        ÇALINTI MOTOSİKLETLE TAKİP EDİLDİ

        DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, eğlence mekanı sahibi olan ve daha önce birçok kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Gülmez, hastane kantini ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından çalıntı motosikletle takip edildi.

        KOLUNDAN SİLAHLA VURULDU

        Aracından inerek yönetim binasına doğru yürüyen Gülmez, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez, yönetim binasına sığınarak kurtuldu.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülmez, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        SALDIRGANLAR BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

        Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çalıntı motosikletle kaçtığını belirledi. Kısa sürede tespit edilen A.K. ve Ş.D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nin 11 suç kaydı olduğu, yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        13 GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

        Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, daha önce de Sarıyer'deki evinde silahlı saldırıya uğramış, olayda şoförü bacağından yaralanmıştı. 31 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından Gülmez, “Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Haberi Görüntüle
