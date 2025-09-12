Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Arnavutluk, kabinede yapay zeka destekli sanal bakana yer verilen ilk ülke oldu | Dış Haberler

        Arnavutluk, kabinede yapay zeka destekli sanal bakana yer verilen ilk ülke oldu

        Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yeni kabinesinde yapay zeka ile geliştirilmiş bir sanal bakana yer verdiğini duyurdu. "Diella" adlı yapay zeka programı, kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak atandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arnavutluk’ta mayıs ayında yapılan seçimlerde üst üste dördüncü kez zafere ulaşan Başbakan Edi Rama, dördüncü döneminde görev yapması beklenen kabine üyelerini tanıttı.

        Kabinede yeni isimler ve mevcut görevlerinden yeni pozisyonlara atanan bakanlar olurken en dikkat çeken açıklama, yapay zeka ile geliştirilen bir dijital servise kabinede yer verilmesi oldu.

        Rama, ocak ayından bu yana Arnavutluk’un E-devlet platformu E-Albania üzerinden kullanıcılara destek sağlayan "Diella" adlı dijital asistanın kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak atandığını açıkladı.

        Rama, "Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan ve yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi" dedi.

        Rama, ismi Arnavutça "Güneş" manasına gelen Diella’nın Arnavutluk’un kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline gelmesine yardımcı olacağını söyledi. Renkli kişiliğiyle tanınan Arnavut lider, Diella’nın kamu ihalelerine ilişkin tüm kararlarda görevlendirileceğini ve böylece ihale sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

        Geleneksel Arnavut kıyafetleri giyen bir kadın olarak tasvir edilen Diella, resmi verilere göre bugüne kadar e-Albania dijital platformu üzerinde 36 bin 600 belge düzenlenmesine ve yaklaşık bin hizmet sunulmasına yardımcı oldu.

        Arnavutluk hükümeti, Diella’nın işlemlerinin insan denetimine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin bir detay vermedi. Dijital yapay zeka asistanın manipüle edilmesi risklerine ilişkin bir değerlendirme de sunulmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arnavutluk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Habertürk Anasayfa