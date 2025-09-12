Mesut Yar: Yaptığım işte bir hazine buluyorum

"ŞİMDİKİ KUŞAĞI EKRAN BAŞINDA TUTABİLMEK İSE BİR HAYLİ ZOR"

• İzleyiciler, sabah haber programlarından özellikle neler bekliyor?

İzleyici ile sunan arasında birinci ve ikinci tekil şahıstan oluşan bir köprü kurmaya çalıştım ilk günden beri. İki kuşak öncesi sadece haberdar olmak istiyordu. Yorum yapanlardan çok hazzetmiyor, meselenin öznesini özet geçip sıradaki habere, oradan da sıradan yaşamlarına geçmek istiyordu. Hep bir şeylere yetişme telaşı ve bir şeyleri asla kaçırmama kaygısı baskındı… Bir kuşak öncesi, değişen çağın takvim arkasını okumaya başladıktan sonra hevesler de değişti. Öncelikle herkesten ya da tek tip sesten farklı bir şeyler talep etme meselesi geldi. Ardından sıradan olmayanı seçip, o tercih üzerinden devam etme. Zekâ da önemliydi ve bu zekâyı hangi lisan üzerinden kurduğun da. Ben kendi adıma mizahın, teşbihin, hicvin ve mecazın güçlü dilini seçtim. Bir şeyler değişirken o değişime insanları hazırlamak için farklı isteklendirme üretebilmek çok önemliydi. Habere bir kabare gözünden bakmak, hayatı da gülümsenebilir kılıyordu. Trajedi ve komedinin el ele tutuşması izleyen için eğlenceli ama sunan için riskliydi. İçimdeki balansı geliştirmem ve kıyılarda dolaşmam, bu kaygının sayesinde ustalık seviyesine geldi… Şimdiki kuşağı ekran başında tutabilmek ise bir hayli zor, bu saydıklarıma oranla. Çünkü içinde yaşadığımız an gerçekten bir amok koşusu gibi. Hayatta kalabilmek için sürekli koşturan insanlar ve düşüp kalanların oyun dışı kalma korkusu… Çok yorucu yaşanıyor günler; uykudan uyanmak, misal, çok yorucu. Afyonu patlamamış kalabalıklara "işte budur" duygusunu yaşatıp, onu uyanık olmaya ikna eden kazanıyor. On binlerce farklı talep de var; hepsini toplayacak bir sepet yok, toparlayacak bir süper kahraman da öyle!