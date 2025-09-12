Son dakika: Meteoroloji'den Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı - 12 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 27° Ankara Güneşli 29° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 34° Trabzon Güneşli 25° Bursa Güneşli 27° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 33° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 23°

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu Parçalı ve az bulutlu Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık Az bulutlu ve açık