        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam tarih yazmak için parkede! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!

        12 Dev Adam tarih yazmak için sahneye çıkacak... A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde yarın Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Üst üste galibiyetlerle turlayan A Milliler, bu maçı da kazanarak final biletini almak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 09:39 Güncelleme: 11.09.2025 - 09:39
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

        Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

        Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

        CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

        A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

        Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

        Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

        Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

        ŞAMPİYONADA 7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ

        A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

        EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

        Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

        HEDEF, 24 YIL SONRA FİNALE YÜKSELMEK

        A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

        Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

        YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU

        A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

        Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

        ERGİN ATAMAN, PANATHINAIKOS'TAN 5 OYUNCUSUNA KARŞI

        A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın 5 oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek.

        Yunanistan Milli Takımı'nın kadrosunda Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'tan 5 oyuncu yer alıyor.

        Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou, yarın başantrenörlerine karşı sahaya çıkacak.

        ALPEREN İLE ANTETOKOUNMPO ÇEKİŞMESİ YAŞANACAK

        EuroBasket 2025 yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçında gözler, Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo üzerinde olacak.

        Kariyerini Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen ile Milwaukee Bucks'ta forma giyen Antetokounmpo arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

        Alperen, turnuvada forma giydiği 7 maçta 21,6 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asistlik performans sergiledi. Giannis Antetokounmpo ise görev yaptığı 5 müsabakada 29,8 sayı, 9 ribaunt ve 3,6 asist üretti.

        İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

        Türkiye, EuroBasket 2025'te Yunanistan'a sayı, ribaunt, asist, blok ve top kaybı istatistiklerinde üstünlük sağladı. Yunanistan ise sadece top çalma ortalamasında A Milli Takım'ın önünde yer aldı.

        İki takımın istatistikleri şöyle:

        Sayı: 90,7/86,1

        Ribaunt: 37,6/36,1

        Asist: 22,6/19,3

        Top çalma: 7,1/8

        Blok: 3,4/3

        Top kaybı: 12,4/13

        NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Yunanistan olarak yazılmıştır.

        Bu arada turnuvanın diğer yarı finalinde de Almanya ile Finlandiya, yarın saat 17.00'de yine Riga'da karşı karşıya gelecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
