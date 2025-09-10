Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron karşıtları protesto için sokaklarda

LFI milletvekili Clemence Guette ise Fransız halkının "barışçıl bir şekilde" eylem yaptığını belirtti. Guette, "Her yerde Retailleau meşru bir öfkeyi susturmak için biber gazı ve copların şiddetini serbest bırakıyor. Gösteri hakkı anayasal bir hak." ifadesini kullandı.

Eylemcilerden dikkatli olmalarını isteyen Guette, yeni Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ilk görev gününe "şiddetin damga vurduğunu" belirtti.

Bir diğer LFI milletvekili Emmanuel Fernandes de Strazburg'da bir lisenin önündeki eylemlerde polisin "çok yoğun şekilde biber gazı kullanmasını" eleştirdi. Fransız vekil, "baskıya son verilmesi ve ifade özgürlüğünün sağlanması" çağrısı yaptı.