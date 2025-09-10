Anayasa Mahkemesi, iddet süresinin iptalini oyçokluğuyla reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenen ve boşanan kadınlara yeniden evlenmeden önce 300 gün bekleme şartı getiren hükmün iptali istemini oyçokluğuyla reddetti. Böylece, söz konusu düzenleme yürürlükte kalmaya devam edecek.

DÜZENLEME NE DİYOR?

TMK m. 132’ye göre kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemiyor. Ancak doğumla sürenin sona ermesi, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının sağlık raporuyla anlaşılması veya boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemeleri hâllerinde süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor.

İTİRAZ KABUL GÖRMEDİ

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, düzenlemenin kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak yüksek mahkeme, bu görüşü benimsemedi ve iptal talebini oyçokluğuyla reddetti.

Kararla birlikte, kadınların boşanma sonrası yeniden evlenebilmeleri için 300 günlük bekleme süresi uygulaması devam edecek.