        Haberler Gündem Güncel CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı | Son dakika haberleri

        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı

        CHP, Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı almıştı. Bugün de yeni bir gelişme yaşandı ve yeni adres olan Bahçelievler'deki binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazısı asıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:15
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığını duyurmasının ardından, binaya ' CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı. Ardından da asılan bez afiş tabelanın üzerini kaplayacak şekilde yenilendi.

        DHA'da yer alan habere göre CHP Genel Merkezi tarafından, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendiği ve il başkanlığının Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındığı duyuruldu. Alınan karar üzerine dün akşam saatlerinde Bahçelievler'deki binaya 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afiş asıldı.

        YAZI YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

        Diğer yandan CHP 'nin Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülendi. Dün akşam saatlerinde tabelanın üzerine bez afiş asılmıştı. Binadaki bez afiş değiştirilerek tabelanın tamamını kaplayacak şekilde 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazısının bulunduğu görüldü.

