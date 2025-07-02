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        Haberler Spor Transfer İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri! - Futbol Haberleri

        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına günler kala takımların transfer çalışmaları da sürüyor. Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen kulüpler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Süper Lig'de 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek. İşte Süper Lig'de atılan tüm imzalar ve biten transferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:23
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        • 1

          Amin Cherni (Sol Kanat) Laval -> Göztepe

        • 2

          Junior Olaitan Ishola (Orta saha) Grenoble -> Göztepe

        • 3

          Qazim Laçi (Orta Saha)

          Sparta Prag -> Rizespor

        • 4

          Jamal Dijksteel ( Sağ Bek)

          Middlesbrough -> Kocaelispor

        • 5

          Henry Onyekuru (Sol Kanat)

          Al-Fayha -> Gençlerbirliği

        • 6

          Doğukan Sinik (Kanat)

          Hull City -> Antalyaspor

        • 7

          Metehan Altunbaş (Santrfor)

          Adanaspor -> Eyüpspor

        • 8

          Valentin Mihaila (Sol Kanat)

          Parma -> Rizespor

        • 9

          Hüseyin Türkmen (Stoper)

          Trabzonspor -> Antalyaspor

        • 10

          Kenneth Paal (Sol Bek)

          QPR -> Antalyaspor

        • 11

          Tomas Cvancara (Forvet)

          M'Gladbach -> Antalyaspor

        • 12

          Abdülkadir Ömür (Orta Saha)

          Hull City -> Antalyaspor

        • 13

          Denis Draguş (Santrfor)

          Trabzonspor -> Eyüpspor

        • 14

          Enis Bardhi (Orta Saha)

          Bodrum FK -> Konyaspor

        • 15

          Attila Szalai (Defans)

          Hoffenheim -> Kasımpaşa

        • 16

          Bruno Petkovic (Santrfor)

          Dinamo Zagreb-> Kocaelispor

        • 17

          Yusuf Barasi (Forvet)

          Adana Demirspor -> Kasımpaşa

        • 18

          Halil Dervişoğlu (Forvet)

          Galatasaray -> Rizespor

        • 19

          Kevin Rodrigues (Sol Bek)

          Kasımpaşa -> Gaziantep FK

        • 20

          Jin-Ho Jo (Merkez Orta Saha)

          Radnicki-> Konyaspor

        • 21

          Lucas Felipe Calegari (Sağ Bek)

          Fluminense -> Eyüpspor

        • 22

          Orkun Kökçü (Orta Saha)

          Benfica -> Beşiktaş

        • 23

          Felipe Augusto (Santrfor)

          Cercle Brugge -> Trabzonspor

        • 24

          Archie Brown (Sol Bek)

          Gent -> Fenerbahçe

        • 25

          Eldor Shomurodov (Forvet)

          Roma -> Başakşehir

        • 26

          Roco (Stoper)

          Al-Riyadh -> Fatih Karagümrük

        • 27

          Thalisson Kelven (Stoper)

          Antalyaspor->Gençlerbirliği

        • 28

          Tammy Abraham (Santrfor)

          Roma -> Beşiktaş

        • 29

          Jhon Duran (Forvet)

          Al-Nassr -> Fenerbahçe

        • 30

          Paul Onuachu (Santrfor)

          Southampton -> Trabzonspor

        • 31

          Leroy Sane (10 numara - Kanat)

          Bayern Münih → Galatasaray

        • 32

          Berkay Aslan (Sol Kanat)

          Augsburg -> Başakşehir

        • 33

          David Jurasek (Sol Bek)

          Roma→ Beşiktaş

        • 34

          Kerem Demirbay (Orta Saha)

          Galatasaray -> Eyüpspor

        • 35

          Aleksandar Jovanovic (Kaleci)

          Partizan → Kocaelispor

        • 36

          Nuno Da Costa (Santrfor)

          Kasımpaşa → Başakşehir

        • 37

          Yhoan Andzouana (Sağ Bek)

          Dunajska Streda -> Konyaspor

        • 38

          Carvalho Costa (Forvet)

          Vitória → Göztepe

        • 39

          Allan Godoi (Stoper)

          Operário-PR → Göztepe

        • 40

          Tiago Çukur (Forvet)

          Roda → Fatih Karagümrük

        • 41

          Moussa Kyabou (Orta Saha)

          FC Sheriff->Gençlerbirliği

        • 42

          Kubilay Kanatsızkuş (Santrfor)

          Göztepe → Kasımpaşa

        • 43

          Myenty Abena (Stoper)

          Spartak Moskova → Gaziantep FK

        • 44

          Mücahit İbrahimoğlu (Orta saha)

          Rapid Wien → Konyaspor

        • 45

          Arda Okan Kurtulan (Sağ bek)

          Adana Demirspor → Göztepe

        • 46

          İbrahim Sabra (Forvet)

          Al-Wehdat SC → Göztepe

        • 47

          Wagner Pina (Sağ bek)

          Estoril → Trabzonspor

        • 48

          Serdar Gürler (Orta Saha)

          Başakşehir -> Eyüpspor

        • 49

          Onur Bulut (Sağ bek)

          Beşiktaş → Başakşehir

        • 50

          Gökhan Akkan (Kaleci)

          Bodrum FK → Gençlerbirliği

        • 51

          Luca Ekrem Stancic (Kaleci)

          Bayern Münih altyapısı → RAMS Başakşehir

        • 52

          Dan Agyei (Forvet)

          Leyton Orient → Kocaelispor

        • 53

          Logi Tomasson (Sol bek)

          Stromsgodset → Samsunspor

        • 54

          Emir Ortakaya (Stoper)

          Fenerbahçe -> Eyüpspor

        • 55

          Maestro (Orta saha)

          Adana Demirspor-> Alanyaspor

        • 56

          Antoine Makoumbo (Orta saha)

          Cagliari -> Samsunspor

        • 57

          Erdem Canpolat (Kaleci)

          Pendikspor-> Rizespor

        • 58

          Nihad Mujakic (Stoper)

          Partizan -> Eyüpspor

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