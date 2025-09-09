Ali Koç: Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda Avrupa finali oynamak en büyük hedefimiz!

FİNANSAL DİSİPLİN VE SEÇİM SÜRECİ

"Olaylara seçim odaklı bakmadık. Böyle baksak, Bankalar Birliği'ni bile farklı planlıyor olabilirdik. Cebimizde 160 Milyon €'luk garanti sponsorluk anlaşması var. Bunu kırdırıp, borçları kapatabilirdik. Ancak 2014'te yapılan hatayı yapamadık. Gelirler, bundan sonraki yönetimlerin kullanmayı hak ettiği kaynaklardır. Seçim için değil, Fenerbahçe için çalışıyoruz. Bakarsanız belki 15 gün sonra biz burada değiliz ama biz bu tohumları attık. Bizden sonra birileri gelecekse, onlara destek olup bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin menfaatleri çok önemlidir."