Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Manifest'e yurt dışı çıkış yasağı - Magazin haberleri

        Manifest'e yurt dışı çıkış yasağı

        "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest'in üyelerine yurt dışına çıkış yasağı verildi

        Giriş: 09.09.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manifest hakkında karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manifest grubu üyelerinin, Küçükçiftlik Park'ta düzenlediği +18 konserindeki danslarından sonra, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Manifest grubu üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay bu sabah polis eşliğinde savcılığa getirildi.

        Manifest üyeleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Grup üyeleri hakkında hakimlik, yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        REKLAM
        Manifest Grubu, adliyede hatıra fotoğrafı çektirdi
        Manifest Grubu, adliyede hatıra fotoğrafı çektirdi

        Yaşananların ardından grup şu açıklamayı yaptı: Değerli Kamuoyuna, 6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.

        Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

        Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

        Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.

        Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #manifest

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa