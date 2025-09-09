Manifest'e yurt dışı çıkış yasağı

Manifest grubu üyelerinin, Küçükçiftlik Park'ta düzenlediği +18 konserindeki danslarından sonra, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Manifest grubu üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay bu sabah polis eşliğinde savcılığa getirildi.

Manifest üyeleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler. Grup üyeleri hakkında hakimlik, yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manifest Grubu, adliyede hatıra fotoğrafı çektirdi

Yaşananların ardından grup şu açıklamayı yaptı: Değerli Kamuoyuna, 6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.

Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.

Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.