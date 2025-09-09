Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!

        Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 18:02 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

        2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

        Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

        SON TAKIMI BELÇİKA

        Domenico Tedesco, Şubat 2023 - Ocak 2025 tarihleri arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı. Belçika'da ilk 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Tedesco, ilk yenilgisini 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya karşı aldı.

        UEFA Uluslar Ligi'nde ise istenilen sonuçlar alınamadı. Belçika, Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve İsrail ile mücadele ederken 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

        Tedesco, Belçika'nın başında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 1.75 puan ortalaması yakaladı.

        SCHALKE VE SPARTAK MOSKOVA KARİYERİ

        Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlüğünün ardından Hoffenheim'da çeşitli alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yapan Tedesco, kısa süreli Erzgebirge Aue takımında çalıştı. 2017-2018 sezonu başında Schalke'ye imza atan Tedesco, 1,5 sezon takımda kaldı. İlk sezonunda Bayern Münih'in ardından 63 puanla Bundesliga'yı ikinci tamamlayan mavi-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağladı. Bir sonraki sezon lige üst üste mağlubiyet serisiyle başlayan Tedesco yönetimindeki Schalke, Devler Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı grubu 11 puanla 2. tamamladı ve son 16 turunda Manchester City'ye elendi. Şubat ve mart aylarında alınan mağlubiyetlerle birlikte İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı.

        2019-2020 sezonunun ekim ayında Rus ekibi Spartak Moskova'nın başına geçen Domenico Tedesco, ilk sezonunda ligi 39 puanla 7. bitirdi. Sonraki sezonda ise 57 puan topladı ve şampiyon Zenit'in 8 puan gerisinde 57 puanla 2. tamamladı.

        TEK KUPA LEIPZIG'DE

        Ekim 2021'de rotayı Almanya'yı çeviren Tedesco, RB Leipzig ile anlaşma sağladı. İlk sezonunda Almanya Kupası'nı kazanırken, Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı elde etti. İskoç ekibi Rangers ile oynadığı bu turun ilk maçını 1-0 Leipzig kazanırken, rövanşı ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı ve Tedesco'nun takımı kupaya veda etti.

        Leipzig, Almanya Bundesliga'yı ise 58 puanla 4. sırada tamamladı. Tedesco, Leipzig'in başında 2. sezona kötü başladı. Ligde ilk 5 maçta 5 puan topladı. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan farklı mağlubiyetler sonucu yollar ayrıldı. Tedesco, Alman ekibinde 38 maçta 1.87 puan ortalaması elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa