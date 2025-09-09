Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetini hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan saldırı, kardeş ülke Katar'ın güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Saldırıyı lanetliyorum." dedi.

        Giriş: 09.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 09.09.2025 - 21:52
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'da Hamas heyetini hedef alan saldırısına dair açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

        Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.

        Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.

        İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

