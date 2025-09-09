Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!

        12 Dev Adam tarih yazıyor... A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, mücadeleden 91-77 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. A Milliler, 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 18:50 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:35
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

        İlk periyotta Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.

        İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.

        Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi.

        Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Milli takıma Loyd'un etkili oyunuyla yanıt veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

        Ay-yıldızlı ekip, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 24 YIL SONRA YARI FİNALDE

        A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı.

        Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı.

        Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

        EUROBASKET'TE 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti.

        Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan milli takım, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.

        Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

        CEDİ OSMAN SAKATLANDI

        A Milli Takım'da Cedi Osman, karşılaşmanın 26. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda yerde kaldı.

        Mateusz Ponitka ile pota altında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde sekerek saha kenarına geldi.

        Tedbir amacıyla bir süre kenarda bekleyen Cedi, 35. dakikada oyuna dahil oldu.

        BAKAN BAK DA İZLEDİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Polonya maçını saha kenarından takip etti.

        Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de takip etti.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Takaki Kato (Japonya), Martin Horozov (Bulgaristan)

        Türkiye: Larkin 13, Şehmus Hazer 13, Cedi Osman 10, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 19, Kenan Sipahi 11, Adem Bona 5, Furkan Korkmaz 10, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı

        Polonya: Loyd 19, Laczynski, Ponitka 19, Sokolowski 13, Balcerowski 3, Pluta 9, Dziewa 11, Gielo, Olejniczak 3, Zolnierewicz

        1. Periyot: 19-19

        Devre: 46-32

        3. Periyot: 65-50

        Beş faulle çıkanlar: 38.25 Balcerowski (Polonya), 38.51 Ercan Osmani (Türkiye)

