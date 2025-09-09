Habertürk
        Son dakika: Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar... İsrail'den Hamas'a operasyon

        Son dakika: Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar... İsrail'den Hamas'a operasyon

        Katar'ın başkenti Doha'da birkaç patlama sesi duyulduğu bildirildi. İsrailli yetkililer, Doha'da bulunan Hamas'ın lider kadrolarına operasyon düzenlediklerini duyurdu. Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. İsrail ise saldırı öncesi ABD'nin bilgilendirildiğini ve Başkan Trump'tan onay aldıklarını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in saldırısını kınadı. Hamas, saldırıda ölen hiçbir üyelerinin olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 16:01 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:42
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan üst düzey Hamas yetkililerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

        Başkent Doha'nın birçok yerinden dumanlar yükseliyor.

        Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığını paylaştı.

        İsrail'in saldırısında an be an gelişmeler...

        Suudi Arabistan'dan kınama

        Suudi Arabistan, İsrail'in saldırısını 'zalimce' olarak niteledi, saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını duyurdu: "İsrail'in suç teşkil eden ihlallerinde ısrar etmesi vahim sonuçlar doğuracaktır"

        BM: Katar'ın egemenliğinin açıkça ihlali

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği operasyon Katar'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açıkça ihlalidir

        Netanyahu: İsrail tüm sorumluluğu alıyor

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi: İsrail planladı, İsrail yürüttü, İsrail tüm sorumluluğu üstleniyor. Bu eylem tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur.

        Hamas: Heyetimiz saldırıdan kurtuldu

        İki Hamas yetkilisi, Doha'daki Hamas müzakere heyetinin saldırıdan kurtulduğunu duyurdu

        BAE: Katar'ın yanındayız

        Birleşik Arap Emirlikleri: Katar'ın yanındayız. Onu hedef alan 'hain' İsrail saldırısını kınıyoruz

        İran: Saldırı, uluslararası hukukun ihlali

        İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısı çok tehlikeli ve uluslararası hukukun ihlali

        İsrail: Saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdik

        İsrail, saldırı öncesinde ABD'nin bilgilendirildiğini açıkladı: Başkan Trump yeşil ışık yaktı.

        Katar: En sert şekilde kınıyoruz

        Katar, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı ve bu saldırının uluslararası hukukun en üst derecede ihlali olduğunu belirtti.

        İsrail: Üst düzeyleri hedef aldık

        İsrail, Katar'da bulunan üst düzey Hamas üyelerinden Halil El-Hayya ve Zaher Jabarin'i hedef aldıklarını açıkladı.

        Yazı Boyutu
