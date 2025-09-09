Son dakika: Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar... İsrail'den Hamas'a operasyon

Suudi Arabistan'dan kınama
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırısını 'zalimce' olarak niteledi, saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını duyurdu: "İsrail'in suç teşkil eden ihlallerinde ısrar etmesi vahim sonuçlar doğuracaktır"
İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan üst düzey Hamas yetkililerine operasyon düzenlediğini duyurdu.
Başkent Doha'nın birçok yerinden dumanlar yükseliyor.
Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, İsrail'in Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığını paylaştı.
İsrail'in saldırısında an be an gelişmeler...