AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Refah Sınır Kapısı'na Gazze'ye desteğe gittik

AK Parti İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın Habertürk'te soruları yanıtladı.

Konuşmasının başında İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıya değinen Prof. Yalçın şunları ifade etti:

"İSRAİL HER SEFERİNDE DAHA DA SALDIRGANLAŞIYOR"

Biz dün heyet olarak Refah Sınır Kapısı'na gittik, Gazzeli kardeşlerimize destek vermek amacıyla. Maalesef İsrail'in saldırganlığı sınır tanımıyor. Son birkaç yılın içerisinde İran başta olmak üzere şimdi de Katar'a kadar. Katar, sözüm ona bir arabuluculuk rolü çerçevesinde hareket ediyor. Katar'ı, arabulucuyu bile vurabiliyor İsrail. İsrail artık arabuluculuğu önemsemiyor, durdurulamıyor. Toplantıyı çağırdığın kişiyi öldürmeye çalışmak gibi bir durum. İsrail'in şu ana kadar durdurulamamış olması nedeniyle her seferinde biraz daha saldırgan haline geliyor.

"TÜM İNSANLIĞIN SORUNU HALİNE GELMİŞ BİR YAPI"

Yaptığımız ziyaret uluslararası kamuoyuna bir çağrıydı. Bugün sadece Arapların, Filistinlilerin, Ortadoğu'nun, İran'ın sorunu değil. Arabuluculuk rolü oynayana bile uçakla saldırı gerçekleştiriyor. İsrail'e karşı uluslararası tepki olmadığı müddetçe, doğru düzgün dengelemeyle karşılaşmadığı sürece maalesef şiddet sarmalarını üretiyor. 2. Dünya Savaşı öncesinde de Almanya etrafa birer birer saldırırken herkes saldırının orada kalacağını düşünerek kendisini ateşten kenarda durabileceğini düşünenler hep beraber o sarmalın içinde kaldılar. 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ne yaptıysa İsrail benzerini yapıyor. İsrail tüm insanlığın sorunu haline gelmiş bir yapı.

"ABD TANKER UÇAKLARI İSRAİL'E DESTEK VERİYOR" Katar'la ABD'nin arası fena değildir. ABD'nin İsrail'in Katar topraklarına yaptığı bu saldırıya bir desteği üstü örtülü şekilde verebilir. İsrail'in Katar'a veya İran'a kadar yapacağı hava saldırılarında genelde ABD tanker uçaklarından destek alarak yapıyor. Şu anda tam bilemiyoruz. Genelde İsrail, İran gibi uzak mesafelere saldırı gerçekleştirirken Amerikan tanker uçaklarından destek alıyordu. Katar'da da benzer bir destek söz konusu olabilir. ABD'nin İsrail'le arasındaki ilişkileri hepimiz biliyoruz. ABD bazı durumlarda kendisi onaylamasa bile İsrail'in yaptığı baskılara boyun eğerek göz yummak durumunda olabiliyor. Bazılarına açıktan destek veriyor. "ARABULUCULUYA SALDIRMAK HAKEME SALDIRMAK GİBİ" Bunlar planlı operasyonlar oluyor. Saldırıda kullanılan füzelerin hedef şaşırma gibi özelliği olmuyor. İran'da oturduğu sitede ikinci kattaki yatak odasına kadar gidebiliyor. Dünyayı uzun süredir şunu anlatmaya çalışıyoruz, İsrail'in saldırganlığının vardığı nokta. İsrail, Hamas'ı terör örgütü olarak niteleyip Gazzeliler'le ilgili söyleyeceği en ufak meseleyi büyütüp sizi terör destekçiliği ile itham ediyor. Katar bir arabulucu. Hakeme saldırmak gibi bir şey bu. Arabuluculuk yaptığı aktörün egemenlik alanına saldırıyor. Tam anlamıyla bu.

"ABD'Lİ SENATÖRLER SAVAŞ SUÇLUSUNU ALKIŞLAYABİLİYOR" Batı kamuoyu uzun süre İsrail tarafından bu tür meselelere uzak tutularak uyutuldu. Batı kamuoyunun artık kandırılamayacak hale geldiğini düşünüyorum. 66 bin sivil öldürülmüş. Böyle bir terörle mücadele olabilir mi? Bu insanları oradan sürmeye çalışıyorsun. Bunu medya gücüyle kapatamıyor ama kapattığı yerler var. Batı sokaklarında İsrail'e karşı büyük gösteriler gerçekleştiriliyor. İsrail'in istediği soykırım suçunu açıktan insanlar seslendirmeye çalışıyor. Özellikle sokaktaki uyanış genel anlamda kendisini belli ediyor ama siyasi düzlemde maalesef bunun karşılığı olmuyor. Netanyahu ABD Senatosu'nda konuşuyor. ABD senatörleri Netanyahu'yu ayakta alkışlıyor. Bir uluslararası savaş suçlusunu ayakta alkışlıyor. "İSRAİL TÜM DÜNYANIN ÜZERİNDE PARALEL YAPI KURUYOR" Batılı başkentlerde siyasetçiler İsrail'in kontrol altındaki aktörler olmuş durumda. ABD'li senatörlerin de İsrail aleyhinde bulununca siyasi kariyerinin bitirileceğini düşünebiliyorlar. Dolayısıyla bir saldırganlık içinde terör üretmiş gibi İsrail üzerinde. Türkiye'de de paralel yapıdan bahsettik ya. Her yerin içine sızmış, kontrolünü yaymaya gayret ediyor. Tüm dünyanın üzerinde bir paralel yapı üretilmiş durumda.

"İSRAİL MESELESİ 77 YILDIR AYNI HALİYLE DEVAM EDİYOR" Mısırlı yetkililer sağ olsun, uzun süre görüşmeleri yaptık, altyapısını oluşturduk. Bize kolaylaştırıcı rol oynadılar. O bölgede uluslararası kamuoyuna seslenerek Gazze'lilere destek çağrısında bulunduk. Bölgedeki aktörlerle ilgili tonlarca bir şey söyleyebiliriz. Niye İsrail engellenmiyor? İsrail meselesi 77 yıldır aynı haliyle devam ediyor. Birilerini 'sen daha az yaptın, sen daha çok yaptın' demek İsrail'in ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramıyor. İran, Mısır'ı, Mısır Ürdün'ü suçlayabilir. Ortadoğu'daki ülkeler İsrail meselesini birbirinin üzerine yıkmaya çalışmak yerine bir ve beraber hareket etmiş olsalardı İsrail bu kadar rahat hareket edebilir miydi? "DEVLETLERİN BİRBİRİNE GİRMESİ İSRAİL'E YARIYOR" İsrail'e karşı yaptırım uygulamak çok kolay değil. 1970'li yıllarda petrol ihracatçısı ülkelerin oynadığı rol. İsrail'e sınırsız desteğinin bedelinin olmasının gösterilmesi. Sonra Faysal'a yönelik suikastın arkasından o cephede kırıldı. Ne kadar ülkeler birlik olmayı becerebilirse. Ülkelerin birbirlerini eleştirmeleri tam da İsrail'in istediği bir şey. İsrail, Ortadoğu'da bazı devletler birbirine girsin ki ben operasyonu çok daha rahat yapabileyim diye düşünüyor.

"REFAH SINIR KAPISI'NDA ULUSLARARASI KAMUOYUNA MESAJ VERDİK" Gazze'de çok ciddi bir insanlık suçu işleniyor. Uluslararası kamuoyunda da maalesef beklenilen şekilde karşılık bulmuyor. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan heyetle gidip, uluslararası kamuoyuna Gazze'de yaşananları anlatmak, Gazze'de yaşayanlara motivasyon oluşturmak için ziyaret gerçekleştirdik. Gittik, orada bütün uluslararası basın kuruluşlarının önünde İsrail sorununu, onların nasıl soykırım işlediklerini ve çözüm için neler yapılması gerektiğini seslendirmeye çalıştık. Gazze'ye destek verdik, İsrail'in işlediği suçları ilan ettik. İnşallah bir faydası olur.