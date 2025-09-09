12 Dev Adam, yarı final aşkına Polonya karşısında!

TURNUVADA TÜM MAÇLARI KAZANDIK

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen ekiplerden sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 6 müsabakayı da kazandı.