        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Ons altın Salı günü bir kez daha rekor kırdı. Altının ons fiyatı 3657 doları aşarak rekor tazeledi. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırdı

        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 07:41 Güncelleme: 09.09.2025 - 07:48
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın fiyatları Salı günü yüzde 0,4 yükselerek ons başına 3 bin 651 doları gördü. TSİ 07.47 itibarıyla altının ons fiyatı 3.657 doları aşarak rekor tazeledi. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 artışla 3 bin 690,90 dolara yükseldi.

        Bloomberg HT'deki habere göre piyasa Analisti Tim Waterer "Fed piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yaparsa, buradan sonra altının daha da yükselmesini muhtemelen göreceğiz" dedi.

        Öte yandan, ons altın ile birlikte gram altında da yükseliş sürüyor. Altının gramı TSİ 07.20 itibarıyla 4842 TL'den işlem görürken, dün seans içinde 4849 TL'yi gördü.

        Altın fiyatları bu yıl şu ana kadar yüzde 38 yükseldi. Yükseliş, 2024'teki yüzde 27'lik artışın ardından geldi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

