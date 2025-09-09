Altın rekor kırmaya devam ediyor - Altın Haberleri

Altın fiyatları Salı günü yüzde 0,4 yükselerek ons başına 3 bin 651 doları gördü. TSİ 07.47 itibarıyla altının ons fiyatı 3.657 doları aşarak rekor tazeledi. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 artışla 3 bin 690,90 dolara yükseldi.

Bloomberg HT'deki habere göre piyasa Analisti Tim Waterer "Fed piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yaparsa, buradan sonra altının daha da yükselmesini muhtemelen göreceğiz" dedi.

Öte yandan, ons altın ile birlikte gram altında da yükseliş sürüyor. Altının gramı TSİ 07.20 itibarıyla 4842 TL'den işlem görürken, dün seans içinde 4849 TL'yi gördü.

Altın fiyatları bu yıl şu ana kadar yüzde 38 yükseldi. Yükseliş, 2024'teki yüzde 27'lik artışın ardından geldi.

