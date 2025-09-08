Habertürk
        Kahreden olay: Lastik değiştiren evli çifti ezdi | SON DAKİKA HABERİ

        Lastik değiştiren evli çifti kamyonet ezdi!

        Manisa'da, yol kenarında patlayan lastik değiştiren 44 yaşındaki Seydoş Kaya ve 37 yaşındaki Eylem Kaya çifti ile araçlarına kamyonet çarptı. Kazada Kaya çifti yaşamını yitirirken, araçtaki çocukları 11 yaşındaki E.K. ve 14 yaşındaki A.Y.K yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.09.2025 - 15:39
        Manisa'nın Kula ilçesinde kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Seydoş Kaya (44), lastik patlayınca kullandığı hafif ticari aracı yol kenarına çekti.

        LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN KAMYONET ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Kaya, lastik değiştirirken eşi Eylem de (37) kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇOCUKLARI TEDAVİYE ALINDI

        Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
