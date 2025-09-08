Manisa'nın Kula ilçesinde kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

REKLAM advertisement1

Seydoş Kaya (44), lastik patlayınca kullandığı hafif ticari aracı yol kenarına çekti.

LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN KAMYONET ÇARPTI

DHA'daki habere göre Kaya, lastik değiştirirken eşi Eylem de (37) kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı.

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARI TEDAVİYE ALINDI

Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.