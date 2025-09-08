Lastik değiştiren evli çifti kamyonet ezdi!
Manisa'da, yol kenarında patlayan lastik değiştiren 44 yaşındaki Seydoş Kaya ve 37 yaşındaki Eylem Kaya çifti ile araçlarına kamyonet çarptı. Kazada Kaya çifti yaşamını yitirirken, araçtaki çocukları 11 yaşındaki E.K. ve 14 yaşındaki A.Y.K yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Seydoş Kaya (44), lastik patlayınca kullandığı hafif ticari aracı yol kenarına çekti.
LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN KAMYONET ÇARPTI
DHA'daki habere göre Kaya, lastik değiştirirken eşi Eylem de (37) kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı.
KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇOCUKLARI TEDAVİYE ALINDI
Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.