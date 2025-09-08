Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek | Son dakika haberleri

        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek

        İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'de Gürsel Tekin'in kayyum atanması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'e konuşan Tekin, bugün İstanbul il binasına gitmeden önce basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Öte yandan Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 08.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürsel Tekin, basın toplantısı düzenleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin dün gece aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

        DHA'nın haberine göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

        Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi. Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Parti binası önündeki bekleyiş, havadan görüntülendi.

        REKLAM

        TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

        Öte yandan İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'de Gürsel Tekin'in kayyum atanması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'e konuşan Tekin, bugün İstanbul il binasına gitmeden önce basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        OVP ile “dijital hamle”
        OVP ile “dijital hamle”
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Habertürk Anasayfa