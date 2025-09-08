Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.449,36 %-2,61
        DOLAR 41,2630 %0,06
        EURO 48,4809 %0,23
        GRAM ALTIN 4.821,44 %1,38
        FAİZ 40,98 %0,49
        GÜMÜŞ GRAM 54,79 %0,76
        BITCOIN 112.258,00 %0,83
        GBP/TRY 55,8392 %0,22
        EUR/USD 1,1741 %0,20
        BRENT 65,96 %0,70
        ÇEYREK ALTIN 7.883,05 %1,38
        Haberler Ekonomi Otomobil Tofaş yeniden Doblo üretecek - Otomobil Haberleri

        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek

        Bursa'daki Tofaş fabrikasında 2000 yılından beri 2 milyon adetten fazla üretilen, fakat 2022 yılında sürpriz bir şekilde üretimi İspanya'ya kayan Fiat'ın hafif ticari modeli Doblo'nun yeniden Bursa'ya dönüşü için kritik bir anlaşma imzalandı. Tofaş ve Stellantis yönetimleri, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot gibi Stellantis markaları için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" "versiyonlarının Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkı için bir üretim sözleşmesi imzaladı. KAP'taki açıklamada, "256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacaktır" denildi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 08.09.2025 - 20:24 Güncelleme: 08.09.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz Nisan ayında Rekabet Kurulu'ndan Stellantis Türkiye'nin paylarını devralmak için onay alan Tofaş, yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Stellantis yönetimi ile el sıkışan Tofaş, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot gibi Stellantis markaları için "K9" adı verilen hafif ticari araç ve "Combi" "versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkı için anlaşma imzaladı.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretilen araçlar ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik bir üretim sözleşmesi imzalandığı da kaydedildi.

        KAP'taki açıklamada, "İlgili Üretim Sözleşmesi uyarınca toplam 256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, demonte araçlar (CKD) da dahil olmak üzere yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacaktır. Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi hedeflenmektedir" bilgileri yer aldı.

        BURSA'DA 4 MARKA İÇİN ÜRETİM

        2021'de FCA ve PSA'nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile ortaya çıkan ve dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis, 2023 yılının Mart ayında ise bünyesindeki tüm markaların Türkiye temsilciliğini Tofaş'a devredeceğini açıklamıştı.

        O dönem yapılan açıklamada, Tofaş'ın "K0" adı verilen Stellantis'in Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları için 1 tonluk hafif ticari araçlarını üreteceği de bildirilmişti.

        REKLAM
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Haberi Görüntüle

        Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralma anlaşmasına Rekabet Kurulu'ndan onay ise 18 Nisan 2025'te geldi. 400 milyon Euro'luk anlaşma kapsamında, Stellantis bünyesindeki Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları söz konusu tarihten bu yana Türkiye'de Tofaş tarafından temsil ediliyor.

        DOBLO GERİ DÖNÜYOR

        Öte yandan, bugün yapılan açıklama kapsamında, Bursa'daki Tofaş fabrikalarında üretilecek ticari araç portföyü de artırılmış olacak.

        Doblo'da 'İspanyol' dönem
        Haberi Görüntüle

        Bu kapsamda, 20 yıl boyunca aralıksız bir şekilde Bursa'da üretilen fakat 2022 yılında üretimi İspanya'ya taşınan Fiat Doblo'nun yeniden Bursa'ya dönmesi de gündeme gelecek.

        Doblo, Tofaş fabrikasında 2000 yılından 2022'ye kadar 2 milyon adetten fazla üretilmişti.

        Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve Toyota'nın hafif ticari modelleri aynı platformda üretilen Doblo'nun yeni nesli, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo fabrikasında üretilerek Türkiye'ye ithal ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa