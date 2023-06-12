Otomotiv endüstrisinde çok az sayıdaki otomobilin adı bulunduğu segmenti anmak için kullanılır. Örneğin, c-segment hatchback otomobilleri anlatmak için kısaca 'Golf sınıfı' demek, sıkça kullanılan bir ifade yöntemidir. Benzer şekilde, b-segment hatchback araçlar için de 'Clio benzeri' tabiri ortak bir deyiş haline gelmiş durumda. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Türkiye'de hafif ticari araçları anarken sokak ağızında kullanılan ortak tanım ise kuşkusuz 'Doblo'dur. İşte o Doblo, artık ithal bir model olarak yeni nesli ile Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Hatırlanacak olursa, Doblo'nun üretimi 2022 yılında Stellantis tarafından Bursa'dan İspanya'ya kaydırılmıştı. Stellantis'in İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo fabrikasında üretilmeye başlanan hafif ticari model, tasarımını ve teknik altyapısını aynı segmentteki Opel, Peugeot ve Citroen modelleri ile paylaşıyor. Toyota'nın hafif ticari modeli de Stellantis ile yapılan anlaşma kapsamında yeni Doblo ile platform ve karoser kardeşliği yapıyor. Doblo cephesindeki son gelişmeleri hatırlattıktan sonra gelelim modelin Türkiye'deki geleceğine. 'YERLİ ÜRETİM BİTTİ, İTHAL MODEL ARAYA ZAMAN GİRMEDEN GELDİ' Yeni Doblo için Bodrum'da düzenlenen Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Yerli Doblo'nun üretimi Mayıs ayında sona erdi. Hemen ardından araya zaman koymadan yeni Doblo'yu satışa sunabilmek için yoğun çaba gösterdik" dedi.

2000 yılından Bursa'da toplam 2.3 milyon adet Doblo üretildiğini bildiren Aytaç, "Doblo’nun toplam üretiminin 1.7 milyon adedi ihraç edildi ve 23 yılda dünyanın farklı yerlerinden müşterilerimizle buluştu. Dolayısı ile ekonomiye de katkı sağlamış oldu" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl 49 bin adet satış adedi ile hafif ticari araç pazarından yüzde 26 pay aldıklarından da bahseden Aytaç, "2023 yılının ilk 5 ayında 25 bin 784 adetlik satış ile hafif ticari araç pazarında yüzde 24.6’lık pay sahibi olduk. Yıl sonuna kadar 10 bin adet yeni Doblo satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Pazar payı hedefimiz Fiorino ve Doblo ile birlikte yüzde 40" ifadelerini kullandı. EN ÇOK TÜRKİYE'DE SATILMAYA DEVAM EDECEK Üretiminin sonlandığı Mayıs ayına kadar Tofaş fabrikasındaki toplam üretimin yüzde 30'unu oluşturan Doblo, Aytaç'ın verdiği bilgiye göre dünyada en çok Türkiye'de satılıyordu. Yeni Doblo ile bu tablonun değişmeyeceğini söyleyen Altan Aytaç, Fiat'ın Türkiye çapındaki servis ağının ve ve Doblo isminin bilinirliğinin bunda etkili olacağını vurguladı. Ayrıca, Fiat yetkililerinin, yeni nesilde daha önce sunulamayan otomatik vites seçeneğinin Doblo'ya yeni bir müşteri kitlesi kazandırması yönünde beklenti içerisinde olduklarını da aktaralım. '100 BİN ARAÇ DAHA OLSA O DA SATILIRDI' Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye'nin dünyada en çok Fiat marka aracın satıldığı üçüncü ülke olduğunu da belirterek, "Bu sene adet bulabilirsek ikinciliği zorlarız" dedi. Bu açıklama, her ne kadar Fiat Türkiye için önemli olsa da, aslında Türkiye pazarının global pazarlar arasında pozitif ayrıştığını da gösteriyor. Türkiye, yılın ilk 5 ayında Fiat'ın da içinde bulunduğu Stellantis'in diğer markaları Peugeot, Citroen ve Opel'in en büyük ikinci pazarı olmuştu. Dolayısı ile, eğer Fiat Altan Aytaç'ın işaret ettiği hedefe ulaşırsa, aynı grup içerisinde 4 markanın en önemli ikinci pazarı Türkiye olacak gibi görünüyor.

Öte yandan, ekonomideki gelişmeler ışığında pazar değerlendirmesinde de bulunan Altan Aytaç, "Otomotiv pazarı koşullar bu şekilde devam ederse yıl sonunda 900-950 bin adetleri görür. İlk 5 ay yüz bin araç daha olsa onlar da satılırdı, talep bu derece kuvvetli. Her ne kadar yerli üretici olsak da, biz de bulunabilirlik sorunu yaşadık. İlk 5 ay yüksek talepten kaynaklı sıfır stokla çalıştık" dedi 2 DİZEL MOTOR İLE GELDİ 'İspanyol' Doblo'nun özelliklerine gelecek olursak, yeni nesil Doblo'nun kaputunun altında 1.5 litrelik iki farklı motor seçeneği yer alıyor. Bunlardan ilki, 100 beygir güç üreten ve 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenmiş dizel motor olarak açıklanıyor. İkinci motor seçeneğine ise 130 HP güce 6 ileri manuel şanzıman ve 8 ileri tam otomatik şanzımanlar eşlik ediyor. Yeni Doblo, bir önceki neslinde olduğu gibi Cargo ve Combi gövde tipleriyle satışa sunuluyor. Cargo versiyonda 1+1 oturma seçeneğine ek olarak opsiyonel olarak alınabilen Modüler Kargo (Magic Cargo) seçeneğiyle de 2+1 oturma düzenine sahip olunabiliyor. Doblo Cargo kısa şaside 4 bin 403 mm uzunluğa sahipken, Maxi seçeneğinde 4 bin 753 mm uzunluğa kadar ulaşıyor. Doblo’nun Combi gövde seçeneği, 16 inç siyah alaşım ve 17 inç alaşım jantlar ile alınabiliyor. Doblo Combi’de yan kayar kapılar, karartılmış arka camlar, kendiliğinden katlanır yan aynalar, yukarı doğru açılan bagaj kapısı, açılabilir bagaj camı (Magic Window) gibi özellikler yer alıyor. Doblo Cargo lansmana özel 509 bin 900 TL’den, Doblo Combi ise 644 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İLK DEFA ELEKTRİKLİ SEÇENEK SUNACAK Doblo beşinci neslinde elektrikli motorla da alınabilecek. Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak elektrikli versiyon 100 kW elektromotor ve 50 kW/h batarya kapasitesi ile WLTP döngüsünde 280 km'nin üzerinde menzil sunuyor. 100 kW'a kadar hızlı şarj sayesinde, 30 dakikada yüzde 80 şarja ulaşırken, içten yanmalı motorlarla aynı yükleme hacmini sunabiliyor. Elektrikli Doblo ilk etapta enerji şirketlerine test amaçlı tedarik edilecek. Yılın son çeyreğinde satışa sunulduğunda, bu testlerden alınan geri dönüşler araçların geliştirilmesinde rol oynayacak. YERLİ ELEKTRİKLİ DOBLO NE OLACAK? Son olarak, Tofaş Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve daha bundan 4 yıl önce bizim de test etme fırsatı bulduğumuz 'yerli' elektrikli Doblo'nun akıbeti de merak konusu olabilir. Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli Doblo, projenin Stellantis tarafından İspanya'ya kaydırılması ile rafa kalkmış durumda. Fakat, bu aracın üzerindeki teknoloji ise geliştirilmeye devam ediliyor. Dolayısı ile, Bursa'daki Ar-Ge merkezinin geliştirdiği elektrikli araç teknolojisini, önümüzdeki yıllarda bir başka modelin üzerinde görmek mümkün olabilecek. 2000'DEN BERİ BURSA'DA ÜRETİLİYOR 23 yıldır Türkiye'de üretilen Fiat Doblo'nun üretimine, Fiat'ın dünyada ilk kez bir modelinin üretimini İtalya dışında tek bir ülkede gerçekleştirmesi kararıyla, 2000 yılının Eylül ayında Tofaş'ta başlandı. Türkiye'de sıfırdan doğan bir model olarak bantlardan inen Doblo, üretiminin ilk yılında 100 bin adet üretilmişti. Aynı yıl toplam Doblo üretiminin yüzde 90'lık kısmı 43 ülkeye ihraç edildi. 2001'de tüm Avrupa ülkelerine gönderilen Doblo, o dönemde Tofaş'ın toplam ihracatının yüzde 83'ünü oluşturdu. Takvimler 2006 yılını gösterdiğinde ise Doblo'nun ikinci neslinin üretimine başlandı. Doblo, aynı yıl, Avrupa'da 'Yılın Ticari Aracı' ödülünü kazandı. Doblo'nun bir sonraki nesli de 2011 yılında yeniden Avrupa'da 'Yılın Ticari Aracı' seçildi.

2014 yılında, Tofaş'ın, Kuzey Amerika ve Kanada pazarlarına uygun olarak geliştirdiği Doblo'nun ihracatına başlandı. Bursalı Fiat Doblo, Kuzey Amerika'da 'Ram' markası altında 'ProMaster City' ismiyle satışa sunuldu. Bugüne kadar 4 nesli dünya pazarlarına sunulan Doblo'nun, toplam 2 milyon adetten fazla üretiminin yüzde 75'i dünyanın 80'den fazla ülkesine ihraç edildi. ÜRETİMİN YÜZDE 30'DAN FAZLASI DOBLO Koç Holding ile Stellantis'in eşit hissedar olduğu Tofaş, Doblo haricinde Fiat Egea ailesinin Sedan, Hatchback, Station Wagon ve Cross modellerinin yanı sıra Fiorino modellerinin üretimini yapıyor. Şirketin Bursa'daki fabrikasının yıllık üretim kapasitesi ise yılda 450 bin olarak açıklanıyor. Tofaş'ın 2021'de toplam üretimi düşerken, Doblo üretiminde ise artış gerçekleşti. Bursa'daki fabrikada 2020'de toplam 250 bin 630 araç üreten Tofaş, aynı yıl 68 bin 798 adet Doblo üretmişti. 2021 yılında ise toplam üretimi 228 bin 810'a düşen Tofaş, Doblo üretimini aynı yıl 77 bin 520 adede çıkardı. 2022'de ise Tofaş'ın toplam üretimi 263 bin 747 adet, Doblo üretimi ise 85 bin adet olarak gerçekleşti. Rakamlar, şirketin toplam üretiminin yüzde 32'sinin Doblo olduğunu ortaya koyuyor.

ÖNERİLEN VİDEO