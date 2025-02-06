Dönerim Amir'im!
Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in geri çağrılma ihtimali masada. Boşnak yıldız da Beşiktaş'a dönmeye oldukça istekli. İki kulübün görüşmesi bekleniyor.
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Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic geri dönebilir.
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Orta sahada Jean Onana'yı Genoa'ya, Musrati'yi ise Moncao'ya satın alma opsiyonu ile kiralayan siyah-beyazlılar, PSG'nin geri çağırdığı Cher Ndour ile de yollarını ayırmıştı.
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Önceliğini kanat takviyesine veren Beşiktaş, orta alana da hamle yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Bu noktada gündeme gelen isimlerden birisi de sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic oldu.
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Beşiktaşlı kurmaylar, transferde orta alana dair yaşanacak hamlelere göre Amir'i de geri çağırabilir. Boşnak futbolcu da geri dönmeye oldukça istekli.
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Çaykur Rizespor ile yapılan kiralama anlaşmasına göre sezon ortasında geri dönüş için iki kulübün anlaşması gerekiyor.
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Bu konuda transferin bitişine kadar sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.
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Bu sezon 22 maçta forma giyen Amir, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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Amir, 2022-23 sezonu devre arasında Konyaspor'dan 3.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.