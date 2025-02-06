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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti | Son dakika haberleri

        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!

        Adana'da, çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darp edildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:29
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        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
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        Adana'da olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı.

        ARAÇTAN İNDİ SAÇLARINDAN SÜRÜKLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi. Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darp eden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı.

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        KÜÇÜK KIZI TOKATLADI

        Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #adana
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