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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta sola yeni aday: Jonathan Rowe - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta sola yeni aday: Jonathan Rowe

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Marsilya forması giyen Jonathan Rowe'u listesine ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 12:42 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:42
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        • 1

          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken öncelik verilen mevkilerin başında sol kanat geliyor.

        • 2

          Gedson Fernandes ile yolların ayrılmasının ardından orta saha için gaza basan ve Wilfred Ndidi transferi için mesafe kat edip beklemeye geçen Beşiktaş, sol kanat için ise genç bir ismi gündemine aldı

        • 3

          Beşiktaş, Marsilya forması giyen Jonathan Rowe'u da listesine ekledi.

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          22 yaşındaki futbolcu, Norwich'ten geçen sezon 14.5 milyon Euro'ya transfer edildi.

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          Marsilya'nın hücum hattına yönelik yaptığı son takviyelerin ardından Rowe'un ayrılma ihtimalinin doğabileceği aktarılırken siyah-beyazlılar durumu yakından takip ediyor.

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          Geçtiğimiz sezon Jonathan Rowe, 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 14,5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Marsilya’ya transfer olmuştu. Fransız ekibi böylece toplamda 16,5 milyon Euro bonservis ödemiş oldu.

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          Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 30 maça çıkan 22 yaşındaki İngiliz futbıolcu 3 gol ve 3 asist üretti.

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          2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rowe için kiralama formülü gündeme gelebilir.

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