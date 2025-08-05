Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
İç transfere yönelen Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in menajerini İstanbul'a çağırdı ve sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
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Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Galatasaray, kadrosundaki oyuncuları da korumak istiyor.
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Osimhen, Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katan ve Frankowski ile Jakobs'un bonservisini alan G.Saray, iç transfere yöneldi.
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Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan sözleşmelerinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
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SANCHEZ'E YENİ SÖZLEŞME!
Davinson Sanchez'i de bırakmak istemeyen Cimbom, Kolombiyalı stoperin menajerini İstanbul'a çağırarak görüşmelere başladı.
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2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuya, son yılı opsiyonlu olmak üzere 2030'a kadar sürecek yeni bir mukavele önerilecek.
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Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Sanchez, 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 770 dakika sahada kaldı.
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