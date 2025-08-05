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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e yeni sözleşme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!

        İç transfere yönelen Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in menajerini İstanbul'a çağırdı ve sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

        Giriş: 05.08.2025 - 10:01 Güncelleme: 05.08.2025 - 10:01
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          Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Galatasaray, kadrosundaki oyuncuları da korumak istiyor.

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          Osimhen, Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katan ve Frankowski ile Jakobs'un bonservisini alan G.Saray, iç transfere yöneldi.

        • 3

          Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan sözleşmelerinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        • 4

          SANCHEZ'E YENİ SÖZLEŞME!

          Davinson Sanchez'i de bırakmak istemeyen Cimbom, Kolombiyalı stoperin menajerini İstanbul'a çağırarak görüşmelere başladı.

        • 5

          2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuya, son yılı opsiyonlu olmak üzere 2030'a kadar sürecek yeni bir mukavele önerilecek.

        • 6

          Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Sanchez, 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 770 dakika sahada kaldı.

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