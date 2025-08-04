Jennifer Lopez'in konser öncesi alışveriş turu
İstanbul Festivali kapsamında yarın Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, İstinye'de görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yarın (5 Ağustos) Yenikapı Festival Park’ta vereceği dev konser öncesi İstanbul’da alışveriş turuna çıktı.
Korumaları eşliğinde şehri turlayan JLo mağaza vitrinlerine ilgiyle baktı.
İstinye'de görüntülenen ünlü yıldız, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Lopez, 23 Temmuz'da da Antalya'da sahne almıştı. Antalya'daki konserinin ardından 56'ncı yaş gününü Türkiye'de kutlamıştı. Lopez, konser sonrası doğum günü partisinden fotoğrafları paylaşmıştı.