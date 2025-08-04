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        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor? | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?

        AK Parti "Terörsüz Türkiye" komisyonuna ilişkin ön toplantısını tamamladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Koordinatör Grup Başkanvekillerinin toplantısının yansımaları ele alındı. Yarın düzenlenecek ilk komisyon toplantısının stratejisi belirlendi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.08.2025 - 21:30 Güncelleme: 04.08.2025 - 21:53
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        Terörsüz Türkiye'nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
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        Habertürk Ankara’dan Emre Karaca'nın haberine göre; saat 11.00’deki toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşması ile başlayacak. Ardından, Meclis’te grubu bulunan partilere 20’şer dakika söz verilecek. Bu süre ister grup başkanvekili tarafından tek parça halinde, isterse milletvekillerine de bölüştürülerek kullanılabilecek. Grubu olmayan partilerin söz süresi 10’ar dakika olacak. Konuşmaların ardından yemek arası verilecek. Yemek arasından sonraki oturum basına kapalı devam edecek. Çalışma takvimi ve temel ilkeler yarın netleştirilecek.

        TOPLANTI BASINA KAPALI OLACAK

        AK Parti kaynakları, komisyonun ihtisas komisyonu gibi profesyonelce çalışması gerektiği görüşünü ifade ediyor. AK Parti, toplantının basına kapalı olmasında kararlı. Kaynaklar, komisyonun siyasi polemik arenası olmaması adına toplantıların basına kapalı şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Konunun hassasiyetine binaen popülist söylemlerin zemin bulması istenmiyor. Ancak, komisyon tutanakları kamuoyuna açılacak. İstisnai durumlar da söz konusu olabilecek. Örneğin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir sunumu olacaksa, bu toplantı tamamen kapalı ilerleyecek.

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        İsim konusunda partilerin önerileri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletildi. Öne çıkan bir kaç isim bulunuyor. Komisyonun ilk toplantısında her parti önerisini yeniden dile getirecek. Karar komisyon toplantısında verilecek.

        NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK İLE İLGİLİ KARAR TOPLANTIDA VERİLECEK

        Komisyonun üye sayısı 51 olarak belirlendi; ancak İYİ Parti 3 Milletvekili olan kontenjanı kullanmama kararı oldu. Dolayısıyla komisyon 48 milletvekili ile toplanacak. CHP’nin kararda nitelikli çoğunluğun aranması talebini, Meclis Başkanı Kurtulmuş olumlu karşılamıştı. Kaynaklar; CHP’nin 3’te 2 nitelikli çoğunluk istediğini, AK Parti’nin ise 5’te 3 nitelikli çoğunluk fikrini savunduğunu ifade ediyor. Karar toplantıda verilecek. Öte yandan, komisyonun üye tam sayısının 51 mi yoksa 48 mi olacağı da toplantıda tartışılacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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