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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı - Alışveriş Haberleri

        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı

        Tüketici fiyatları bazında temmuzda aylık gıdada en yüksek fiyat artışı yüzde 15,85 ile kakao fiyatlarında gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 15,92 ile patates oldu. Temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarına bakıldığında ise üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 613,8 ile karpuzda görülürken markette en fazla fiyatı artan ürün limon oldu

        Giriş: 04.08.2025 - 12:25 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:25
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        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gıda enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 0,07 artarken, yıllık yüzde 27,95 yükseldi.

        Tüketici fiyatları bazında temmuzda aylık gıdada en yüksek fiyat artışı yüzde 15,85 ile kakao fiyatlarında görüldü. Bunu yüzde 5,18 meyve ve sebze suları, yüzde 4,53 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler, yüzde 4,52 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) takip etti.

        TAVUK ETİ FİYATI BİR YILDA YÜZDE 10 DÜŞTÜ

        Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 5,52 ile tavuk eti takip etti. Geçen yıla göre ise en fazla düşüş yüzde 9,91 tavuk etinde görüldü.

        Temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%)
        Toz kakao 15,85 65,65
        Meyve ve sebze suları 5,18 39,55
        Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 4,53 38,03
        Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 4,52 25,37
        Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 4,18 20,07
        Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) 3,90 20,07
        Çay ve bitki çayları 3,87 38,10
        Margarin 3,71 31,16
        Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 3,45 22,30
        Kahve 3,42 63,24
        Su ve maden suyu 3,42 31,43
        Yumurta 3,28 59,11
        Makarna çeşitleri 3,26 34,01
        Süt 3,02 17,41
        Şarap 2,97 30,38
        Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 2,58 38,16
        Pirinç 2,37 21,86
        Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) 2,20 42,58
        Peynir 2,10 16,94
        Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 1,96 32,89
        Dondurma 1,81 30,41
        Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 1,81 29,41
        Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 1,80 27,02
        Un ve diğer tahıllar 1,66 25,93
        Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 1,60 29,16
        Çikolata ve şekerlemeler 1,29 61,62
        Kuru baklagiller 1,28 16,38
        Taze sebzeler (patates hariç) 1,13 16,69
        Tereyağı 1,12 19,20
        Ekmek 0,93 30,71
        Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 0,78 15,10
        Şeker 0,73 18,61
        Kuzu eti 0,31 27,37
        Dana eti 0,27 25,25
        Taze balık -0,03 62,60
        Tavuk eti -5,52 -9,91
        Taze meyveler -8,75 49,88
        Kahvaltılık tahıl ürünleri -9,61 40,94
        Patates -15,92 13,31

        KARPUZDA ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI YÜZDE 614

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise temmuz ayında market raflarında 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 17'sinde ise fiyat azalışı görüldüğünü söyledi. Temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının limonda, en büyük azalışın ise kabakta olduğu görüldü. Temmuz ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkı yüzde 613'ü aşarak en çok karpuzda görüldü.

        İTO’YA GÖRE EN ÇOK ARTIŞ KİRAZDA

        İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıklamasına göre, kiraz yüzde 29,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken, karpuz ise yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu

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        TÜKETİCİ BİRLİĞİ FEDERASYONU MARKET ENDEKSİ’NE GÖRE LİMON REKORA DOYMUYOR

        2025 Temmuz dönemi Market Endeksi verilerini açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz; “limon rekora doymuyor” diyerek temmuzda fiyatı en çok artan beş grubu paylaştı:

        ÜRÜN 2025/07
        LİMON 36,93
        BİSKÜVİ 14,48
        MEYVE SUYU 14,21
        SU 14,06
        FINDIK 11,42
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