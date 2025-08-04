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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı! - 4 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz ile Doğu Karadeniz bölgeleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 07:14 Güncelleme: 04.08.2025 - 07:14
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        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Yağmurlu 28°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 37°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 37°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        AKDENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, zamanla güney kesimleri çok bulutlu

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        KONYA °C, 32°C

        Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ARTVİN °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

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        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 39°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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