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        Marmara tahmini: Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!

        Kavurucu sıcakların ara ara etkili olduğu ülkemizde Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ihtimali belirdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yeni hafta büyük merkezlerde 7 Ağustos Perşembe gününe kadar güneşli geçecek. 7-8 Ağustos'ta ise Marmara'da ve İstanbul'da yağmur ihtimali var. Bu tahmini gün gün takip etmeli, kuvvetli yağışlar görebiliriz. " değerlendirmesinde bulundu

        Giriş: 03.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 03.08.2025 - 15:43
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        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
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        Türkiye’nin kıyı merkezlerinde bugün hava biraz ısındı, ancak hala mevsim normalleri civarında seyrediyoruz. İstanbul’da bulutlar arttı ve hafta sonu bazı ilçelerde kuvvetli olmak üzere lokal yağışlar görüldü.

        Yeni hafta ise Marmara’da güneşli başlayacak, sabah saatleri havada bulutların varlığı ve gölge alanların artması ile sıcaklıklar 27-28°C’lerde hissedilecek. Trakya’da hava benzer şekilde serinledi, hissedilen sıcaklıklar tarih için normal sayılan 30-32°C seviyesinde.

        Bursa, Sakarya ve Kocaeli çevresinde zaman zaman bulutlar artsa da, geniş alanlarda yağmur kaydedemedik. Yeni hafta bu büyük merkezlerde 7 Ağustos Perşembe gününe kadar güneşli geçecek. 7-8 Ağustos'ta ise Marmara’da ve İstanbul’da yağmur ihtimali var. Bu tahmini gün gün takip etmeli, kuvvetli yağışlar görebiliriz.

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        3 Ağustos Pazar, bugünün yağışları Orta Anadolu’da ve Ege’nin iç kesimlerinde yerel olarak sürüyor. Afyonkarahisar-Akşehir-Konya arasında kuvvetli yağış ve kısa süreli rüzgar fırtınaları görülebilir. Ankara’nın güney ve doğu ilçelerinde bugün yer yer kuvvetli yağacak. Kulu-Bala-Elmadağ yönünde ilerleyen sağanak esnasında yer yer su baskınları yaşanabilir. Bugün ayrıca Kastamonu, Karabük, Çankırı, Gerede, Bolu arasında, daha çok tepelik alanlarda olmak üzere kuvvetli yağmur kaydediyoruz. Bir süredir ateş gibi olan zemin, bu yağmurlarla serinleyecek, Karabük’te ve Bursa’da, Sakarya ormanlarında iyileşme bu suyla can bulabilir.

        Karadeniz, Marmara ve Ege kıyıları (özellikle Kuzey Ege) rüzgarlı günler geçiriyor. Ukrayna-Kırım üzerinden ülkemize sokulan hava, yer seviyesinde kuzey yönlerden esen rüzgarlar ile o aşırı sıcak temmuz ayı havası da üstümüzden kalkıyor.

        Akdeniz ve Güneydoğu yeni haftayı güneşli geçirecek, Antalya’da gündüzler 32°C, geceler ise 26-27°C’lerde. Akdeniz’de deniz yüzey suyu sıcaklığı ise 30°C’yi yer yer aşıyor.

        Fakat Türkiye’nin bu hafta en sıcak merkezleri Ege’nin iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu’da. Batı Anadolu önce pazartesi günü yer yer sağanak yağış kaydedecek, ardından Manisa, Aydın, Kütahya çevreleri salı ve çarşamba günleri yeniden 40°C’yi aşacak görünüyor. Diyarbakır-Batman çevrelerinde ise gölgede 45°C’ler kaydedilebilir, sıcak çarpması riski özellikle Güneydoğu'da sürüyor.

        Bu hafta Ankara’da güneşli geçecek ve son günlerin yağmurlarından sonra yeni haftada yağış ihtimalleri çok az. Karadeniz kıyıları ve Marmara ise 7 ve 8 Ağustos günleri gök gürültülü ve şimşekli yağmurlar kaydedebilir. Kurak Anadolu’da ise lokal ve daha çok kıyıdan uzak iç kesimlerde yağış geçişleri halinde görülecek yağmurlar söz konusu. Bu durum büyük kuraklığa çare olmayacak elbette fakat şu an en küçük bir su birikintisine bile onlarca çeşit canlı, su içebilmek için yaklaşıyor.

        Su havzaları tamamen kurumak üzere olan İzmir, Çeşme, Kuşadası, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Bodrum gibi tatilin kalabalık yerlerinde maalesef bu hafta da yağmur beklenmiyor. Su kesintilerinin sürmesi muhtemeldir.

        Fotoğraflar: AA

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