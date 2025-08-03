Tel Aviv'de esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenlendi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir Evyatar David, dün yayımlanan video kaydında, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söylemişti.

Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek." ifadesini kullanmıştı.