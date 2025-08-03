Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün ülkemizin Batı ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin doğu ile batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normallerinde seyredeceği pazar gününde illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu (Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Antalya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Açıklamaya göre, yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA