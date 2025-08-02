Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Brezilya'dan teklif geldiği fakat Mourinho'nun bu teklifi kabul etmediği iddia edildi. İşte detaylar...
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Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Brezilya'dan talip çıktığı iddia edildi.
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Radio Guaiba'nın haberine göre Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun başkan adayı Marcelo Marques, 2026 yılında takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.
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MOURINHO'NUN CEVABI
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki sözleşmesine sadık kalmak istediği ve teklifi net bir dille reddettiği belirtildi.
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"GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİ"
Gremio'nun efsane isimlerinden olan Jorge Biadek ise Benfica maçından önce görüştüğü Mourinho ile ilgili "Bugün ona mesaj attım. Brezilya'da büyük bir saygın var dedim. Gremio taraftarlarının da kendisini istemesi onu çok memnun etti. Gerçekten sevindi. Şu an bir görüşme yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da şu anlık bulunmuyor. Hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.
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"ŞU ANDA BİR GÖRÜŞME YOK"
Ancak Baidek, şu anda Gremio ile Mourinho arasında herhangi bir resmi temas olmadığını da net bir şekilde ifade etti. Deneyimli teknik adamın şu anki odağının tamamen Fenerbahçe olduğunu vurguladı:
"Şu anda hiçbir görüşme yok. Mourinho’nun şu an Brezilya’da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da yok. Fenerbahçe’ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye’de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez.” şeklinde konuştu.
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Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen 62 yaşındaki Mourinho, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 56 maçta 35 galibiyet, 12 beraberlik, 9 yenilgi aldı ve 2.09'luk puan ortalaması yakaladı.
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