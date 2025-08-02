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        Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, ikinci kez evlendi - Magazin haberleri

        İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, ikinci kez evlendi

        Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020'de boşandığı Duygu Kumarki ile yeniden evlendi. Yemin adında bir kızları olan çiftin, ihanet nedeniyle boşandığı iddia edilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.08.2025 - 10:01
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        İkinci kez evlendiler
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        İsmail Hacıoğlu ile yapımcı Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.

        Boşanmanın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans veren ikili, geçtiğimiz aylarda tekrar barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

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        Çiftten sürpriz bir haber daha geldi. Hacıoğlu ile Kumarki, ikinci kez evlendi. İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, düğünlerini İstanbul Boğazı'nda teknede yaptı.

        Çiftin, bu mutlu günlerine dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.

        İHANET İDDİASI

        İsmail Hacıoğlu'nun, Kumarki ile evliyken rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

        "ARSIZ, GÜÇLÜ OLUNCA..."

        Duygu Kumarki eski eşinin Çağıran ile aşk yaşamaya başlamasından sonra Instagram hesabından sessizliğini bozmuştu. Kumarki önce sayfasında 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş...' notunu paylaşmış ve ardından da; "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim..." demişti.

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        #İsmail Hacıoğlu
        #Duygu Kumarki

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