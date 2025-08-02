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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Antalya'da su seviyesi düşen deredeki endemik yüzlerce balık öldü | Son dakika haberleri

        Antalya'da su seviyesi düşen deredeki endemik yüzlerce balık öldü

        Antalya'nın Aksu ilçesindeki derede kirlilik ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle aralarında endemik tür olan çiçek balığının da yer aldığı yüzlerce balık öldü. Ölü balıklar ile dereye atılan çöpler, su yüzeyinde duruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.08.2025 - 09:50
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        • 1

          Topallı Mahallesi'nde bulunan ve Antik Dönem'de Perge Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşıladığı bilinen 'Gelin Düşen Deresi', son günlerde kuruma noktasına geldi. Kurşunlu Şelalesi'ni de besleyen derenin su seviyesi, bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle düştü. Su seviyesinin düşmesi sonrası sudaki oksijenin azalmasıyla deredeki yüzlerce balık da öldü.

        • 2

          ENDEMİK BALIK TÜRLERİ ÖLDÜ

          Su yüzeyine çıkan ölü balıklar arasında endemik tür ve nesli yok olmak üzere olan çiçek balığının (Pseudophoxinus antalyae) da olduğu görüldü. Ölü balıkların çevresinde, dereyi kirleten çok sayıda plastik ve cam atıklar duruyor. Bölge halkı, önceleri balık tutup, çevresinde piknik yaptıkları derenin kurtarılması için çalışma yapılmasını istedi.

        • 3

          'SU SICAKLIĞI ANİ ARTIŞ GÖSTERİR VE OKSİJENSİZLİK BAŞLAR'

          Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlıların yaşaması için bölgeye can suyu verilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Burada suyun içerisinde atıklar ve bitkiler var.

        • 4

          Hava sıcaklığıyla birlikte su sıcaklığının da çok artmasıyla suda oksijen düşer. Buraya ya bir kimyasal girdi ya da su sıcaklığının artışı balık ölümlerine sebep oldu. Ölen balıklar arasında bölgeye özgü endemik çiçek balığı da var. Suyun azalmasıyla su sıcaklığı ani artış gösterir ve oksijensizlik başlar. Bu tür yerlere, hayvanların yaşamına devam edebilmesi için can suyu verilmesi gerekiyor. Bu balıklar orada koku yapar. Bu nedenle toplanıp, imha edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

        • 5

          'KİRLİLİĞİ YAPANLARA AĞIR CEZALAR VERİLMELİ'

          Bölgedeki ve deredeki kirliliğe dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu tür yerlerin, su kaynaklarının korunması gerekiyor. Bu kirlilik denize ulaşıyor. Burada canlılar yaşıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu yangınlar ve su kirliliği. Bu kirliliği yapanlara ağır cezalar verilmesi gerekiyor. Bütün değerlerimizi yitiriyoruz. Balık ölümleri bu durumun göstergesi. Oraya gelip gidenler vardır. Bu kişilerin suya çöplerini atmaması lazım. Suyumuzu korumamız gerekiyor" dedi.

        • 6

          'ÖNCEDEN BURAYA BALIK TUTMAYA GELİYORDUK'

          Su seviyesinin daha önce hiç bu kadar azalmadığını söyleyen Topallı Mahallesi'nde yaşayan Fevzi Atik, "Burada sıcaklarla birlikte su seviyesi azalmaya başladı. Bilinçsiz sondaj ve sulama, derenin yatağının kepçeyle değiştirilmesi nedeniyle su seviyesi bu hale geldi.

        • 7

          Aşırı derecede balık ölümü var. Balıklar oksijensizlikten öldü. Önceki yıllarda su seviyesi bu kadar düşmüyordu. Önceden buraya balık tutmaya geliyorduk. Şimdi neredeyse bitme noktasına geldi. Burada bir kullanım alanı var. İnsanlar piknik yaptıkları çöpleri bile burada bırakıyor. İnsanlar en azından giderken çöplerini götürmesi gerekiyor" dedi.

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