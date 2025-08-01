Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Maraş dondurması' dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi

        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi soğuk tatlıları'nı belirledi. Yoğun aroması ve kıvamıyla yabancı turistlerin de vazgeçilmezi olan Maraş dondurması listede birinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 'dünyanın en iyi soğuk tatlıları'nı hazırladı.

        • 2

          Okurların verdiği oylamayla belirlenen listede yoğun aroması, uzayan kıvamı ve lezzetiyle yabancı turistlerin de favori lezzetlerinden olan Maraş dondurması birinci sıraya yerleşti.

        • 3

          Taste Atlas Türk dondurmasını okurlarına şu cümlelerle anlattı:

        • 4

          "Türk dondurmasının kökeninin Kahramanmaraş şehrine dayandığına inanılır, zaten ismini de buradan alır. Onu diğer dondurma çeşitlerinden ayıran en önemli özelliği, erimeye karşı dayanıklı olması ve yoğun, sakız gibi çiğnenebilir bir dokuya sahip olmasıdır.

        • 5

          Bu özellikler, süt ve şeker karışımına iki kıvam arttırıcı maddenin eklenmesiyle sağlanır: Damla sakızı ve yabani orkide kökünden elde edilen salep. Aslında Kahramanmaraş bölgesinde yapılan dondurma, genellikle alışılmışın çok üzerinde salep içerir.

        • 6

          Bu yüzden bazen 'kesme dondurma' olarak adlandırılır. Bu kelime Türkçe'de 'kesmek' fiilinden gelir ve bu dondurma çeşidi genellikle bıçak ve çatal ile yenir. Türkiye'de dondurma genellikle sokakta satılsa da, aynı zamanda 'dondurmacı' adı verilen özel dükkânlarda da bulunur.

        • 7

          Bu dükkanların sahipleri, çoğu zaman yalnızca doğal aroma vericiler ve kekik, orkide çiçeği ve gevenle beslenen keçilerin sütünü kullanmakla kalmaz, kendi salep üretimlerini de yaparak özenli bir üretim süreci izler."

        • 8

          İkinci sırada ABD'den listeye giren 'frozen custard' adlı tatlı bulunuyor. Frozen custard (dondurulmuş muhallebi), yumurta, krema ve şekerle yapılıyor. İlk olarak New York'taki Coney Island'da bir panayır lezzeti olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.

        • 9

          Listenin üçüncü sırasında ise İtalya'dan Antep fıstıklı 'gelato' var.

        • 10

          Onu, İngiltere'nin Cornwall bölgesiyle özdeşleşmiş geleneksel bir dondurma olan 'clotted cream ice cream' izliyor. Dondurma, Cornwall'a özgü tam yağlı süt, yumurta ve 'clotted cream' adı verilen yoğun kaymakla yapılıyor. Kaymak, dondurmaya kendine has bir lezzet ve kadifemsi bir doku kazandırıyor.

        • 11

          İlk 10'a giren lezzetler ise şöyle:

          5- Kulfi, Hindistan
          6- Limber, Porto Riko
          7- Affogato, İtalya
          8- Brownie sundae, ABD
          9- Sorbetes, Filipinler
          10- Fındıklı gelato, İtalya

          *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        Putin: Birliklerimiz Ukrayna'da tüm cephelerde ilerliyor
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Talisca geri sayıma geçti: Dönüş tarihi belli oldu!
        Talisca geri sayıma geçti: Dönüş tarihi belli oldu!
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Habertürk Anasayfa